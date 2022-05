. Survivor'da korku dolu anlar!

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Gönüllüler takımının sevilen yarışmacısı Nisa otobüste bayıldı. Takım arkadaşlarının yardımına koştuğu Nisa'nın kafasını vurduğu öğrenildi. Doktor hemen yardımına koştu. Dominik'te heyecan dolu anları ekranlara getiren haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme oylaması için konsey toplandı.

Survivor All Star'da yarışmacılar dün akşam dokunulmazlık için mücadele etti. Oyun öncesi kazanan takımın sevdiklerinden gelen mesajları okuma ödülünden de yaralanacakları açıklandı. Heyecan dolu gecede yine ilk olarak kadın yarışmacılar karşı karşıya geldi. Uzun süredir dokunulmazlık oyununu kazanamayan gönüllüler takımı ve arka arkaya dokunulmazlığı alarak yedi yenilmezlik serisi oluşturan ünlüler takımı heyecan dolu oyunda adeta canını dişine taktı. Heyecan dolu karşılaşmada kadınlar yarışını Sude'nin atışı ile ünlüler takımı kazanarak avantaj elde etti.İkinci etapta da yine her zamanki gibi erkek yarışmacılar parkura geldi. Güç ve dengenin önem arz ettiği oyunda Ogeday'ın atışı ile gönüllüler takımı erkekler yarışına önde başladı. Erkekler mücadelesinde de Berkan'ın sayısı ile gönüllüler takımı ikinci etabı 8-5 kazandı. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı oyun bu kez en iyiler mücadelesine kaldı. En iyilerde Nagihan'ın aldığı sayı ile dokunulmazlığı 3-1 gönüllüler takımı kazandı. Dokunulmazlık sembolü ise tam dokuz kere oyuna çıkan (6/9) ve final sayısını alan Nagihan'a verildi.NİSA BAŞINI VURARAK BAYILDIOyun öncesi Survivor'da talihsiz anlar yaşandı. Oyun alanına giden kamyonette Nisa başını vurarak bayıldı. Ogeday ve Evrim'in hemen müdahale ettiği anlarda Nisa ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anların ardından Nisa'nın sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Öte yandan Nisa tedbir amaçlı dokunulmazlık oyununa katılamadı.Talihsiz durumla ilgili konseyde de açıklama yapan Nisa, 'Başımı çarptım ve ondan sonrasını hatırlamıyorum gözümü hastanede açtım. Arkadaşlar söyledi korkutmuşum herkesi. Kimse merak etmesin şu an iyiyim başım ağrıyor biraz o kadar' dedi.KONSEY TOPLANDIDominik'te heyecan dolu anları ekranlara getiren haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından ünlüler takımı eleme oylaması konseyinde toplandı. Yedi dokunulmazlık oyununu da geçen hafta kazanan ünlüler takımı uzun süre sonra konseyde adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylamada Sude 1 oy alırken, Ayşe 4 oy alarak eleme adayı seçildi. Haftanın ikinci eleme adayı olan Ayşe duygularını ifade etti.'DAHA FAZLA KALMAYI İSTİYORUM'Berkan'ın karşısında potaya giren Ayşe, 'İsmimin çıkacağını tahmin ediyordum. Son zamanlarda performansımı istediğim seviyede buluyorum. Elimden geleni yaptığımı geçen hafta oyunları kazandığımız performans birincilikleri ile gösterdiğimi düşünüyorum. Buranın kıymetini biliyorum, daha fazla kalmayı istiyorum hak ettiğimi de düşünüyorum.. Destekleyip desteklemek isteyen herkese çok teşekkür ederim' dedi.