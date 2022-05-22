. Restoranda feci ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan açıklama!

İstanbul Etiler'deki Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü şef Somer Sivrioğlu'na ait restoranın istinat duvarı çöktü. Beton parçaları, restorana yemeğe gelen 6 kişilik arkadaş grubunun üstüne düştü. Yabancı uyruklu Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh, çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.ESKİ DİPLOMAT KURTARILAMADI: Yıkıntının altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan eski diplomat olan Ürdünlü Subbed kurtarılamadı.DİĞER YARALININ DA DURUMU AĞIRShanableh'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Zafer Urtemur, olay anını şöyle anlattı: "Arabadan 5-6 kişi indi. Tam da o sırada çökme oldu. Duvarı kaldırmaya çalıştık ama başaramadık. Birinin baldırı kopmuştu. Diğerinin de kalbi durmuştu."MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU 3 AY ÖNCE DEVRALMIŞÜnlü şef Somer Sivrioğlu, duvarı çöken restoranı 3 ay önce devralmıştı. Acı olay sonrası restoran bir süreliğine kapatıldı.SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINDAN AÇIKLAMASomer Sivrioğlu'na ait Efendy isimli restorandan yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Mayıs Cuma gecesi restoranımızın da içinde bulunduğu yerleşimin istinat duvarının çökmesi sonucu yaşanan tahlisiz olaydan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" denilirken, şu ifadeler kullanıldı:"Kaza anında kaldırımda bulunan ve hayatını kaybeden Sayın Ahmet Salim Subbed'in ailesine başsağlığı diliyoruz. Acılarını derinden paylaşıyoruz."RESTORANIMIZI BİR SÜRE KAPATIYORUZ"Medyaya yansıyan ve bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle bir takım gerçek dışı haberler paylaşılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir.Bu talihsiz kaza ve acı kayıp sebebiyle restoranımızı bir süre kapattığımızı kamuoyuna duyururuz."