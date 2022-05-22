Nilgün Kasapbaşoğlu'ndan olay itiraf!

Hülya Koçyiğit'in ‘Film Gibi Hayatlar' programına Nilgün Kasapbaşoğlu konuk oldu. Nilgün Kasapbaşoğlu, "Pandemide iki sene boyunca evde olunca ruh sağlığım bozuldu. Bir işe yaramaz gibi hissediyorsun" dedi.

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına Nilgün Kasapbaşoğlu, konuk oldu. Yapımda oyuncu, iki senedir pandemi sebebiyle evde olduğunu söyledi. Kasapbaşoğlu, "Sanatçının emeklisi olmaz. Evde oturmaya alışık değiliz. Pandemide iki sene boyunca evde olunca ruh sağlığım bozuldu. Bir işe yaramaz gibi hissediyorsun" dedi.