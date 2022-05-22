. Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi!
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Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi!

Bir süredir aşk yaşayan Melis Birkan ile meslektaşı Aras Aydın cephesinden güzel haber geldi. Melis Birkan ile Aras Aydın bugün düzenlenen törenle nikah masasına oturdu.

Ekleme: 22.05.2022 - 00:43 Güncelleme: 22.05.2022 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Cemal Hünal ile başrollerini paylaştığı Issız Adam filmi ile adını geniş kitlelere duyuran Melis Birkan ile kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın, uzun süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Melis Birkan ile Aras Aydın'dan sürpriz bir haber geldi.

Ünlü çift, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile bugün evlendi.

Bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu. Nikah törenine; Engin Akyürek ve Nilperi Şahinkaya gibi tanınmış isimlerde katıldı.
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