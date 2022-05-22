. Engin Altan oyunculuğu bıraktı mı?

2014-2019 yılları arasında 'Ertuğrul Gazi'yi oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle adını yurt dışında da geniş kitlelere duyuran, 'Oruç Reis' karakterine hayat verdiği TRT 1' dizisi 'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'ndan yakın zamanda senaryo gereği ayrılan Engin Altan Düzyatan, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı."YAN BAĞLARDA YIRTIK VAR"Basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve yürümekte zorlanan Düzyatan’ın, koltuk değneği kullandığı görüldü. 42 yaşındaki oyuncu, "Engin Bey geçmiş olsun. Sizi ilk defa değneklerle gördük. İyi misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:Arkadaşlar gayet iyiyim. Yan bağlarda bir yırtık var. Onunla uğraşıyorum.“Bodrum’dan geliyorsunuz sanırım. Orada mı yaşandı bu durum?" sorusu üzerine Düzyatan, “Hayır. Bodrum’da yaşanmadı. Daha öncesinde bir set kazası geçirmiştim. Orada yaşandı" ifadelerini kullandı."AÇIKLAMALARIM YANLIŞ ANLAŞILDI"Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan, başrolünü oynadığı 'Bir Avuç Deniz' filmi ile 2012 yılında Los Angeles Movie Awards’de 'En İyi Aktör' ödülünü kazanan Düzyatan, her şeyin yolunda gittiğini belirtirken, oyunculuğu bırakmadığını, bazı çevrelerce açıklamaların yanlış anlaşıldığını vurguladı. Oyunculuğa sadece ara verip, bir süre dinlenmek istediğini söyledikten sonra kendisini bekleyen araca bindi.Geçtiğimiz günlerde Ulus'taki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Düzyatan, "Oyunculuğu bırakmam ama ara verebilirim. Yapımcılık yapıyorum şu sıralar ama oyunculuğu bırakmam, devam ediyorum" sözleriyle, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.NFT İŞİNE GİRDİ2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine giren, Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Engin Altan Düzyatan'ın, Birand Tunca ile Umut Tanyolu gibi oyuncu arkadaşlarıyla sinema ve dizi projelerine finansman sağlayacak NFT platformu işine girmişti.Başarılı oyuncu, “Elinde güvendiği iyi projesi olup, onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektörüne yatırım yapmak isteyeni NFT’lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. Türk sinemasında finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum” açıklamasını yapmıştı.