. Demet Evgar ve Levent Babataş 2. kez evlendi!
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Demet Evgar ve Levent Babataş 2. kez evlendi!

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti dün Emirgan’daki evlerinde düğün yaptı.

Ekleme: 22.05.2022 - 01:08 Güncelleme: 22.05.2022 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturmuştu. İkilinin aileleri ve yakın arkadaşları bu özel günde yalnız bırakmadı. Evgar, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “2’nci kez evleniyoruz. Yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz.”

“2’nci kez evleniyoruz''

7 aylık hamile olan Evgar, doğacak kızları Mavi için yaptıkları ritüelin çok konuşulması hakkında şu açıklamayı yaptı: “Zaten vardı böyle bir gelenek. Çok güzel ve büyülü oldu. Herkese dokunan bir kadın çemberiydi, tavsiye ediyorum. Hamilelik döneminde de sadece turşu aşerdim.”
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