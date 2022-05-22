Demet Evgar ve Levent Babataş 2. kez evlendi!

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti dün Emirgan’daki evlerinde düğün yaptı.

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturmuştu. İkilinin aileleri ve yakın arkadaşları bu özel günde yalnız bırakmadı. Evgar, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “2’nci kez evleniyoruz. Yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz.”



“2’nci kez evleniyoruz''



7 aylık hamile olan Evgar, doğacak kızları Mavi için yaptıkları ritüelin çok konuşulması hakkında şu açıklamayı yaptı: “Zaten vardı böyle bir gelenek. Çok güzel ve büyülü oldu. Herkese dokunan bir kadın çemberiydi, tavsiye ediyorum. Hamilelik döneminde de sadece turşu aşerdim.”