Demet Evgar düğün yaptı!

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren oyuncu Demet Evgar ve eşi Levent Babataş dün Emirgan’daki evlerinde düğün yaptı. Çiftin düğününe birçok ünlü isim katıldı.

Geçtiğimiz mart ayında sade bir nikah töreniyle evlenen oyuncu Demet Evgar ve işletmeci eşi Levent Babataş dün Emirgan’daki evlerinde düğün yaptı.



Altı yıldır birlikte olan çift, iki ay önce pandemi nedeniyle aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.



İkilinin evlerinin bahçesinde düzenlenen düğüne birçok ünlü isim katılırken, davetliler düğünden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmediler.



Yedi aylık hamile olan 42 yaşındaki Evgar, kısa bir süre önce 'baby shower partisi' yerine arkadaşlarıyla birlikte 'anneliğe geçiş kutlaması' yapmıştı.



Evgar'ın evinin bahçesinde düzenlenen kutlamada dualar edilmiş ve Evgar'a hediyeler verilmişti.