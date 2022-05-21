. Yılmaz Kunt ayrılık acısını atlattı!
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Yılmaz Kunt ayrılık acısını atlattı!

Oyuncu Yılmaz Kunt, son olarak 'El Kızı' adlı dizide rol alan meslektaşı Sevda Erginci ile aşk yaşıyordu. Kunt'un (27) sosyal medyada gündem olan ifşa mesajları sonrası ilişkilerini bitirdiği konuşulan çift, kısa süre sonra barışma kararı almıştı. Mutlulukları kısa süren ve bir kez daha ayrılan ikiliden yakışıklı oyuncu, ayrılığın acısını çabuk unuttu. Yılmaz Kunt, manken Pınar Tartan ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Ekleme: 21.05.2022 - 09:42 Güncelleme: 21.05.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Temmuz 2021'de "Sevda Erginci, evlilik hazırlığı yaptığı, üç yıllık sevgilisi ve meslektaşı Yılmaz Kunt’un ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı" şeklindeki haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"BAŞKASIYLA NİŞANLI OLDUĞUN HALDE..."

Avukat Seray Öztürk, Kunt’tan geldiğini iddia ettiği mesajlaşları Instagram'da yayınlamıştı. Öztürk, “Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Yaptığına ne denir? Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?” mesajını paylaşmıştı.

'İFŞA AYRILIK GETİRDİ' İDDİASI!

İlerleyen saatlerde Seray Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hack’lendiğini belirtmişti. Özel mesajların hacker’lar tarafından ifşa edildiğini savunan avukat, yasal yollara başvuracağını ifade etmişti. Çıkan ifşa haberlerinin ardından uzun süredir aşk yaşayan Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci, sosyal medyada takipleşmeyi bırakmış ve ilişkilerine nokta koymuştu.

İKİ AY SONRA BARIŞTILAR

Ünlü çiftin ayrılığı sadece iki ay sürmüştü. Muğla Akyaka'da bir restoranda yemek yerken görüntülenen oyunculara, İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal'ın da eşlik ettiği öğrenilmişti.

ERGİNCİ'DEN 'AYRILIK' AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen Sevda Erginci, ayrılık sebebi hakkında ilk kez konuşmuş ve "Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum ama çok özel bir mesele olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda, çok mutluyuz" demişti.

Muhabirlerin “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna 28 yaşındaki güzel, “Şu an için öyle bir durum yok. Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz şu an, zaten birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizin de öyle evlenin baskısı yok, onun için şu an çok mutluyuz" yanıtını vermişti.

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

Tüm bunların ardından oyuncu çiftten kötü haber geldi. Erginci ve Kunt, sosyal medyalarından birbirlerini takibi bıraktı ve geçtiğimiz hafta tekrardan ayrıldı.

Oyuncu ayrılığın üstünden henüz bir hafta geçmemişken; geçtiğimiz gün manken Pınar Tartan ile Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Tüm gün Pınar Tartan ile ilgilenen Kunt, üç mekan değiştirdi.

TARTAN'LA SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Son gittikleri mekanda gözlerden uzak bir yere oturmayı tercih eden ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Çiftin birbirini tanıma aşamasında olduğu ve şimdilik her şeyin güzel gittiği konuşuluyor.

25 yaşındaki Pınar Tartan daha önce Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan ile aşk yaşamış ancak ikili geçtiğimiz yıl ayrılmıştı.
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