Yasemin Sakallıoğlu isyan etti!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yasemin Sakallıoğlu, yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak eski günleri andı. Ünlü isim ardından "Kime benziyorum?" diye sordu.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz aylarda makyaj yaptırmak için güzellik merkezinin yolunu tutmuştu. Makyaj sonrası çalışanlar Sakallıoğlu'ndan fotoğrafını kullanmak için izin istemişti. Ancak güzellik merkezinin hesabında paylaşılan photoshop'lu fotoğraf ünlü oyuncuyu kızdırmıştı.



Daha önce 'Jet Sosyete', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda rol alan Yasemin Sakallıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duruma isyan etmişti.



"REZİL EDECEĞİM"



Makyajın üzerine photoshop yapılmış karesini takipçileriyle paylaşan Yasemin Sakallıoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:



Bir yerlerde makyaj yaptırıyorum sonra diyorlar ki 'Yasemin Hanım fotoğrafınızı çekip, paylaşabilir miyiz?' E ben de kibar bir insan olduğum için 'Tabii ki' diyorum. Sonra bana photoshop uyguluyorlar. E insan sormaz mı? Siz yaptığınız makyaja bu kadar mı güvenmiyorsunuz? İkinci soru madem photoshop yapacaksınız neden makyaj yapıyorsunuz? Bu defa insaflı davranıp hesabı paylaşmadım. Fakat olur da bana bir daha shop uygularsanız, bu defa hiç insaflı olmayıp bana bunu yapanları rezil edeceğim.



"35 KİŞİYE BİRDEN BENZEMİŞİM"



Oyuncu, ardından bir de video yayınlamış ve paylaşımında; "Bu şekilde kendinizi rezil ediyorsunuz. Gerçek ortada yani. Ben bu gerçeği her gün, 7/24 burada paylaşıyorum. O kim? Az önceki kim? Kim o! Benim öyle bir ağzım burnum yok! Bakınca 35 kişiye birden benzemişim!" ifadelerini kullanmıştı.



TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ



Şimdilerde tek kişilik gösterisiyle adından söz ettiren Yasemin Sakallıoğlu, Instagram hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.



Yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınlayan ünlü komedyen, gönderisinde "Fotoğrafı yakınlaştırdığınızda aslında saçlarımın kahküllerim kadar kısa olduğunu, geri kalan tüm lüleli saçların postiş olduğunu ve saçımda 2,5 kilo jöle olduğunu görebilirsiniz. Zaman her şeyin ilacı!" ifadelerini kullandı.



BAKIN KİME BENZETTİLER



34 yaşındaki Sakallıoğlu, daha sonra takipçilerine "Kime benziyorum?" sorusunu yöneltti. Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Yasemin Sakallıoğlu için; oyuncu Deniz Çakır'ın 2006-2010 yılları arasında ekrana gelen 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı 'Ferhunde' karakterine benzediği şeklinde yorumlar yapıldı.