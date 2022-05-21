. Reha Özcan saldırıya uğradı!
  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Reha Özcan saldırıya uğradı!

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Üç Kız Kardeş' adlı dizide 'Sadık' karakterine hayat veren Reha Özcan ve 'Bir Garip Orhan Veli' oyunundaki rol arkadaşları Burdur turnesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Özcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Ekleme: 21.05.2022 - 15:24 Güncelleme: 21.05.2022 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Suskunlar', 'Maral', 'Bizim Hikaye', 'Mucize Doktor' ve 'Seksenler' gibi dizilerde rol alan Reha Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Bir Garip Orhan Veli' oyununun ertelendiğini duyurdu.

Usta oyuncu, Burdur turnesi dönüşü koyun sürüsünün önünden geçerken, çoban köpeklerinin saldırısına uğradığını açıkladı. Ayağından yaralanan oyuncu, bu nedenle 20 Mayıs'ta İstanbul'da sahnelenecek olan 'Bir Garip Orhan Veli' etkinliğinin 17 Haziran'a ertelendiğini söyledi.

YAŞANANLARI ANLATTI

Özcan köpeklerin bu olayda suçunun olmadığının ısrarla altını çizerek, "Maalesef Burdur turnesine çıktığımız zaman, Burdur'da köpeklerden kaçarken (bizim hatamız köpeklerin hiçbir suçu yok) Orada bir koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Çoban köpekleri de sürüyü korumak için bizim üzerimize doğru saldırdılar. Biz de kaçtık. Kaçarken sol ayağımdaki alt baldır yaralandı ve orada travmatik bir şey oluştu. O yüzden yürüyemiyorum" dedi.


"OTURARAK OYNADIM"

"Burdur'da oyunu seyredenler de görmüştür zaten oturduğum yerden oyunu oynamak zorunda kaldım" diyen oyuncu, "Fakat canım hala çok yanıyor. O yüzden 20 Mayıs'taki oyunumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu erteledik. Umarım 17 Haziran'da daha sağlıklı şartlarda buluşuruz" ifadelerini kullandı.

"KÖPEKLERİN SUÇU YOK!"

Bir süredir İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan 56 yaşındaki ünlü isim, sözlerine; şöyle devam etti:

Dediğim gibi köpeklerin hiçbir suçu yoktu. Hayvanların alanına biz girdik. Onlar da saldırdılar. Dursaydık belki bir şey yapmazlardı ama aramızda köpek fobisi olan arkadaşlar vardı. Yarma gibiler ama yine de korkuyorlar. Ben de korktum tabii ki... Kaçtık ve bu bizim hatamızdı. Hayvan sevmeyenlerin hemen bu fırsatlardan yararlanmalarını engellemek için yapıyorum bu açıklamayı. Suçlu bizdik. Hayvanların suçu yoktu. Çekimlere devam edebiliyorum. Diziye bir şey olacak diye korkmayın. Tüm geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum.

AĞABEYİ NİŞANLANDI

Öte yandan Reha Özcan'ın kendisi gibi oyuncu ağabeyi Serhat Özcan, geçtiğimiz haftalarda beş yıldır birlikte olduğu Avukat Deniz İpek ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Stadyum tıklım tıklım doldu! Coşku her geçen dakika artıyor...
: Rusya'dan flaş Karar! ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken'e ülkeye giriş yasağı
Davos Zirvesi yeniden başlıyor: Rusya davet edilmedi
Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'u koltuğa oturtan YPG/PKK detayı! 'İlişkileri geliştirme' taahhüdü
CHP'li başkandan bir skandal daha! 50 kişilik ekibin tüm masrafını belediyeye ödetmiş
Ermeni ve ittihatçıların sloganını kullanan Meral Akşener’den 'Erdoğan bugünün Abdulhamid’i' çıkışı
Türkiye'den dev enerji hamlesi! Karaya vuran her dalga elektrik olarak dönecek...
Finlandiya kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
Müslümanları koyun kızartmak için yağ stoklamakla suçlayan Leclerc özür diledi
Eski Sovyet bilim adamı: 'Rusya maymun çiçeği hastalığını biyolojik silah olarak kullandı'
SOLOTÜRK'ten büyük başarı! Son manevrasıyla kabiliyeti F-16'yı geçti.
FETÖ'nün yeni iletişim ağı deşifre oldu! Sinsi plan ortaya çıktı
Teröre 'Eren' darbesi! 1'i turuncu listede 12 terörist etkisiz...
Rusya Finlandiya'nın gazını kesti
Ukraynalı kadınlar: Erdoğan Putin'le konuşabilecek tek güç
Ruble gaza geldi: Son yedi yılın zirvesinde
Kadıköy Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: 32 şüpheli tutuklandı
Ukraynalı çocuklardan dünyaya barış mesajı! 'Emine Erdoğan bizi ölümden kurtardı'
YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
Bodrum’da su altı sergisi

Bodrum’da su altı sergisi

Dünyanın ilk uçan yarış aracı: Airspeeder Mk3

Dünyanın ilk uçan yarış aracı: Airspeeder Mk3

Adana'da acı bekleyiş: Seyhan Nehri’ne giren 2 genç kayıp!

Adana'da acı bekleyiş: Seyhan Nehri’ne giren 2 genç kayıp!

Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı