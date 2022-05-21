Bırakıp gittiği oğlunu ilk kez paylaştı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakmasının ardından Amerika'ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu. Yeniden evlenen ve iki çocuğu olan oyuncu, ilk evliliğinden olan oğlu Cihangir'i çocukluğundan beri görmemişti.

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti.



Ünlü oyuncu Tolga Karel geçtiğimiz haftalarda babasını kaybetmişti. Babasının ölüm haberi ile sarsılan Tolga Karel duyduğu üzüntüyü yaptığı paylaşımlarla dile getirmişti.



Babasının cenazesine gelemeyen Tolga Karel defin işlemlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



Tolga Karel daha sonraki paylaşımında ise babasıyla ilgili '5 sene kanser her yerini sarmış biz üzülmeyelim diye bize hiçbir şey söylememiş öleceğini bile bile' açıklamasını yapmıştı.



Tolga Karel'in paylaşmadığı bir şey vardı. Çok küçük yaştan beri görmediği ve görüşmediği oğlu Cihangir Can Karel. Cenaze törenine Tolga Karel'in görüşmediği oğlu Cihangir ve eski eşi manken Günay Musayeva katıldı. Torun Cihangir Türk bayrağına sarılı dedesinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.



Günay Musayeva geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada 'Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor' demişti.



Takipçileri tarafından Cihangir'e babalık yapmamakla suçlanan Tolga Karel son olarak oğlu Cihangir'in yeni yaşını sosyal medya üzerinden paylaştığı kare ile kutladı.



Karel paylaşımında 'Sen Allah'ın bir hediyesisin doğum günün kutlu olsun oğlum' dedi.