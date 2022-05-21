. Bırakıp gittiği oğlunu ilk kez paylaştı!
  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bırakıp gittiği oğlunu ilk kez paylaştı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakmasının ardından Amerika'ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu. Yeniden evlenen ve iki çocuğu olan oyuncu, ilk evliliğinden olan oğlu Cihangir'i çocukluğundan beri görmemişti.

Ekleme: 21.05.2022 - 23:58 Güncelleme: 21.05.2022 - 23:58 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu Tolga Karel geçtiğimiz haftalarda babasını kaybetmişti. Babasının ölüm haberi ile sarsılan Tolga Karel duyduğu üzüntüyü yaptığı paylaşımlarla dile getirmişti.

Babasının cenazesine gelemeyen Tolga Karel defin işlemlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Tolga Karel daha sonraki paylaşımında ise babasıyla ilgili '5 sene kanser her yerini sarmış biz üzülmeyelim diye bize hiçbir şey söylememiş öleceğini bile bile' açıklamasını yapmıştı.

Tolga Karel'in paylaşmadığı bir şey vardı. Çok küçük yaştan beri görmediği ve görüşmediği oğlu Cihangir Can Karel. Cenaze törenine Tolga Karel'in görüşmediği oğlu Cihangir ve eski eşi manken Günay Musayeva katıldı. Torun Cihangir Türk bayrağına sarılı dedesinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

Günay Musayeva geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada 'Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor' demişti.

Takipçileri tarafından Cihangir'e babalık yapmamakla suçlanan Tolga Karel son olarak oğlu Cihangir'in yeni yaşını sosyal medya üzerinden paylaştığı kare ile kutladı.

Karel paylaşımında 'Sen Allah'ın bir hediyesisin doğum günün kutlu olsun oğlum' dedi.
CHP'de Atatürk yasağı! Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi vardı!
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması!
Bayraktar AKINCI TİHA'dan yeni başarı! Havalandı!
Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert sözler!
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında soğuk savaş!
CHP'li Altay duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!
AK Parti'den borç batağındaki İBB'ye sert tepki!
Fransız yargısından çifte standart! PKK'la ilişkiyi görmezden geldi!
Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Stadyum tıklım tıklım doldu! Coşku her geçen dakika artıyor...
: Rusya'dan flaş Karar! ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken'e ülkeye giriş yasağı
Davos Zirvesi yeniden başlıyor: Rusya davet edilmedi
Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'u koltuğa oturtan YPG/PKK detayı! 'İlişkileri geliştirme' taahhüdü
CHP'li başkandan bir skandal daha! 50 kişilik ekibin tüm masrafını belediyeye ödetmiş
Ermeni ve ittihatçıların sloganını kullanan Meral Akşener’den 'Erdoğan bugünün Abdulhamid’i' çıkışı
Türkiye'den dev enerji hamlesi! Karaya vuran her dalga elektrik olarak dönecek...
Finlandiya kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
Müslümanları koyun kızartmak için yağ stoklamakla suçlayan Leclerc özür diledi
Eski Sovyet bilim adamı: 'Rusya maymun çiçeği hastalığını biyolojik silah olarak kullandı'
Bodrum’da su altı sergisi

Bodrum’da su altı sergisi

Dünyanın ilk uçan yarış aracı: Airspeeder Mk3

Dünyanın ilk uçan yarış aracı: Airspeeder Mk3

Adana'da acı bekleyiş: Seyhan Nehri’ne giren 2 genç kayıp!

Adana'da acı bekleyiş: Seyhan Nehri’ne giren 2 genç kayıp!

Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı