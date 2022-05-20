Yağlarını aldıran Alişan'ın başı dertte!

Türkücü Alişan arkadaşı olan Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'ya yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü ileri sürerek açtığı 2 milyon TL'lik tazminat davasına eşi Buse Varol ile katıldı.

Türkücü Alişan, arkadaşı olan doktor Ufuk A.'nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini belirten Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını ileri sürmüştü.



Alişan, avukatları Altın Mimir ve Emek Emre aracılığıyla Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'yı savcılığa şikayet edip tüketici mahkemesinde tazminat davası açmıştı.



"SPOR YAPMANA GEREK YOK"

Dava dilekçesinde vücudunda kalıcı izler kaldığını belirten Alişan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı; Alişan'ı arkadaşı olan doktor Ufuk A. "Sporla falan uğraşmana gerek yok, ben iki dakikada karın bölgesindeki yağlardan seni kurtarırım.



Hatta bugünden daha fit ve daha sağlıklı olursun" diyerek liposuction (yağ aldırma) operasyonu yaptırması için ikna etti. Özel bir hastanede 5 buçuk saat süren operasyon yapıldı.



Alişan'ın eşi, doktor Ufuk A.'ya operasyonun neden uzun sürdüğünü sorması sonucu, Ufuk A. kendilerine "Kolay mı? Beş buçuk kilo yağ aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü" cevabını verdi.



GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ



Ameliyatın çok kısa süreceği ve aynı gün taburcu olarak evine gidebileceği bildirildiğini ileri süren Alişan, geceyi hastanede geçirdi.



Operasyondan saatler sonra Alişan'ın vücudunun neredeyse tamamında kızarıklık, morluk baş gösterdi, özellikle operasyonun yapıldığı karın bölgesinde ileri derecede yanık ve buna bağlı şiddetli ağrı oluştu.



Vücudundaki yanık ve yaraların gittikçe kötüleşmesi üzerine 2019'un ağustos sonunda iki ayrı estetik cerraha görünen Alişan'a "Vücudundan gereğinden fazla yağ alındığını, dolayısıyla bu yağların tekrar vücuda enjekte edilmek (yerine konması) suretiyle belki düzelmenin sağlanabileceğini ve fakat lipolazer denilen aletle yapılan işlemde meydana gelen yanık izinin bir daha düzelme ihtimalinin olmadığı" söyledi.



TAZMİNAT DAVASI AÇTI



Alişan'a, kök hücre tedavisi uygulandı. Karın kısmında kısmi düzülmeler olan Alişan'ın yanık izinin iyileşme ihtimalinin olmadığı tıbben kesinleşti. Vücudunda "kalıcı hasar" meydana gelen ve mesleğini icra etmekte zorlanan Alişan için şimdilik 10 bin TL maddi tazminat, yaşadığı psikolojik yıkım nedeniyle de 2 milyon TL manevi olmak üzere doktor Ufuk A.'dan toplam 2 milyon 10 bin TL tazminat istendi.



EL ELE GELDİLER



İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde görülen davaya Alişan eşi Buse Varol ile katıldı. Geçtiğimi aylarda boşanacakları yönünde gündeme gelen çift adliyeye el ele geldi.



Alişan'ın yağ aldırma operasyonunu yaptırdığı Doktor Ufuk A.'a açtığı tazminat davasına katılan çift davanın gizli görülmesi sebebiyle açıklama yapmadı.



BUSE VAROL EŞİNE TANIKLIK ETTİ



İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Alişan ve Buse Varol avukatları Emek Emre ile katıldı.



Gizli görülen duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol olmak üzeri toplamda iki tanığı dinlendi.