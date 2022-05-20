Ünlü Yunan sanatçı vefat etti!

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Vangelis Odysseas Papathanassiou hayatını kaybetti. Haberi, Yunan Devlet Ajansı AMNA geçti.

Vangelis Odysseas Papathanassiou, dünyaca tanınan Yunan sanatçılar arasında yer alıyordu. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre; ünlü sanatçıyı temsil eden avukatlık ofisi bugün yaptığı açıklamada, Papathanasiou'nun 17 Mayıs Salı akşamı hayatını kaybettiğini duyurdu.



Paris'te Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü besteci, 1943'te Yunanistan'ın Volos kentinde dünyaya geldi. Birçok film, belgesel ve televizyon programı için de beste yapan sanatçının, "Mythodea" isimli eseri NASA'nın 2001 Misyonu için kullanıldı.



New Age ve elektronik müzik bestecisi olarak ün yapan Papathanasiou, 2002 FIFA Dünya Kupası marşını da besteledi.



1981 İngiliz yapımı olan Ateş Arabaları filmi için bestelediği müzik, Papathanasiou'ya Oscar ödülü kazandırdı.





