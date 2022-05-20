Tanık olarak dinlendi!

Şarkıcı Alişan’ın, yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu ölümden döndüğü ve vücudunda kalıcı hasar meydana geldiği iddiasıyla doktor Ufuk A.’ya açtığı davada eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi.

Alişan, geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonrası vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.’dan şikayetçi olmuştu.





2 MİLYON 10 BİN TL!



İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvuran 45 yaşındaki türkücü, Ufuk A.’ya 2 milyon 10 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.



Alişan doktoruna dava açmıştı Buse Varol tanık olarak dinlendi

Gizlilik kararının olduğu duruşmaya basın mensupları alınmazken, duruşmada Alişan’ın eşi Buse Varol’un da tanık olarak dinlendiği öğrenildi. Duruşmanın ardından Alişan ile eşi Buse Varol, bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.