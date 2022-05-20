Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler!

Ünlü bir derginin yeni sayısına kapak olan güzel oyuncu Şükran Ovalı, Caner Erkin ile tanışmadan önce evliliğe sıcak bakmadığını açıkladı. Şükran Ovalı, "Caner Erkin, 'Hayır' cevabınızı nasıl 'Evet'e çevirdi?" sorusuna "Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Önyargı işte..." yanıtını verdi.

Birçok başarılı projede rol almış olan Şükran Ovalı ile ünlü futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında nikah masasına oturdu. Caner Erkin ile Şükran Ovalı, 2018'de Mihran Ela adını verdikleri kızlarını kucağına aldı.



Ekranların aranılan yüzü Şükran Ovalı, "Re Touch Mag" dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Ovalı, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da... Ama Mihran'la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım. Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni. Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. Onunla yeniden doğdum diyebilirim. Hep güçlü bir kadındım ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Hamdım, piştim diyebilirim." dedi.



Eşi Caner Erkin'le tanışmadan önce evlenme ve anne olma fikrine sıcak bakmadığını dile getiren Şükran Ovalı, şunları söyledi:



"Düşünmüyordum, çok da isteğim hatta cesaretim yoktu evliliğe ama her zaman çok anaç biriydim. Çok şükür ki Caner'le yollarımız kesişti."



"Tanıştınız, Caner Bey'in ısrarları bitmedi, peki 'Hayır' cevabını nasıl 'Evet'e çevirdi eşiniz?" sorusuna da yanıt veren güzel oyuncu, "İstikrar sabır ve cesaret... Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Önyargı işte... Her türlüsü zarar, neyse ki sonuç güzel." şeklinde konuştu.