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Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'na gözaltı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'de polis tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 20.05.2022 - 09:29 Güncelleme: 20.05.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
İzmir'in Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, hakkında arama kararı olan Simge Barankoğlu’nu durdurdu.

Gözaltına alındı
DHA'nın haberine göre; yapılan kontrollerde, Barankoğlu’nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Dolandırıcılık suçuyla tutuklanmıştı
Öte yandan Barankoğlu, Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

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