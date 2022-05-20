İrem Derici: Kalbim aşka açık!

Meslektaşı Cem Belevi'yi ikinci kez kendisini aldattığı iddiasıyla terk eden İrem Derici, 19 Mayıs'ta sahneye çıktı. Son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen sivri dilli şarkıcı, Altınoluk konseri öncesi dikkat çeken açıklamalarına bir yensiini ekledi. Derici, "Bütün yaralar dört günde geçer, o yüzden sevmek güzel bir his" dedi.



Cem Belevi-İrem Derici çifti, ihanet iddiasıyla ayrıldı. Meslektaşının kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Derici, Belevi'ye yönelik isim vermeden hakarete varan bir paylaşım yaptı: Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler.





"YAZ SONUNA KADAR İREM'Î ŞUTLARIM"



35 yaşındaki şarkıcı, Cem Belevi'nin "Böyle bir şey olabilir mi? Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım" sözleri sonrası ise şu açıklamayı yaptı:



Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez!





"LEĞEN DOLDURUP, AYAĞIMI SOKACAĞIM"



Özel hayatıyla gündem olan İrem Derici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Balıkesir Altınoluk'ta beş bin kişiye konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan popçu, "Geçenlerde bir konserimi unutmuşum. Bu yüzden tatil planımı iptal ettim. Leğen doldurup, ayağımı sokacağım, tatilimi böyle geçireceğim" dedi.



"SABAH BOTOKS YAPTIRMAYA GİTTİM"



35 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sabah 09:30'da botoks yaptırmaya gittiğini belirterek, "Ben hep sol tarafıma yatıyorum. Sol tarafım çökmüş, sabah erkenden doktora gidip yüzüme botoks yaptırdım. 30 iğne yaptı yüzüme, klinikten arı sokmuş gibi çıktım. Ama benim ölüm bile yeter" ifadelerini kullandı.



Ünlü isimlerin kendi doktoruna gittiğini dile getiren Derici, "Doktoruma 'İrem'e ne yapıyorsanız bana da yapın' diyorlarmış" şeklinde konuştu.



"YAZA HAZIR DEĞİLİM"



Fiziğiyle barışık olmadığını söyleyen ünlü popçu, "Yaza hazır değilim. Kötü görüntü vermek istemiyorum" dedi.



"İLİŞKİLERİMDEN DERS ÇIKARMAM"



İlişkilerinden ders çıkarmadığını ve geçmiş ilişkilerindeki herkese saygı duyduğunu belirten İrem Derici, "Kalbim hasarlı ama bütün yaralar dört günde geçer. Sevmek müthiş bir his ve kalbim aşka açık, bekliyorum" açıklamasını yaptı.