Fahriye Evcen'den Katar'da şutlu poz!

Fahriye Evcen Katar'da 18. Doha Mücevher ve Saat Fuarı'na katıldı. Ünlü oyuncu burada Dünya Kupası için özel hazırlanan stadyumda poz verdi.

Katar'da 10 ülkeden 500 katılımcının geldiği 18. Doha Mücevher ve Saat Fuarı gerçekleşti. Fahriye Evcen de bu fuara katılan isimler arasında yer aldı. Katar'ın Dünya Kupası için hazırlanan özel stadyumunda da yer alan Fahriye Evcen, burada şut çekti ve iddialı pozlar verdi.



FAHRİYE EVCEN STADYUMDA ŞUT ÇEKTİ



Evcen'in poz verdiği stadyum turnuva sonrası stadyumu olmayan bir ülkeye hibe edilecek.



Fahriye Evcen Katar'dan pozlarını, "Katar'da mükemmel bir zaman geçirdim. Samimi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.