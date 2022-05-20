Ece Erken ekranlara dönüyor!

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Erken, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü isim, bir hayranının 'Seni ekranlarda ne zaman göreceğiz?' sorusuna yanıt verdi.

Uzun bir süre aşk yaşayan Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çift, Haziran 2021'de dünyaevine girmiş ve evlilik haberini "Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.



Nikâh masasına oturduktan sadece yedi ay sonra Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de bulunan balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışıyor.



"BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK, ÖYLE KALACAĞIZ"



Geçtiğimiz ay eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirası ile ilgili kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü isim, şu sözleri söylemişti:



Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla.



"OĞLUM İÇİN KANAT ÇIRPMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Yaşadıklarının ardından hayata dönmeye çalışan Ece Erken, geçtiğimiz hafta 44 yaşına bastı. Oğluyla birlikte doğum gününü kutlayan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı karelere duygusal bir not düşmüştü.



Ece Erken ekranlara döneceğini açıkladı: Görüşmeler var, az kaldı

Erken, "Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi. Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim, bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım" ifadelerini kullanmıştı.



MAHMUTYAZICIOĞLU SOYADINI SİLDİ!



Erken, eşinin ani vefatının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle karşı karşıya gelmişti. Daha önce "Eşimin saatini bile istediler!" diyen ünlü sunucu, son olarak Instagram hesabında yer alan 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırmıştı.



Ünlü isim, bu durumu fark eden bir takipçisinin "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusuna "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" yanıtını vermişti.



"KİMSE BOŞ YAPMASIN"



Bu hamlesine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak, isyan etmişti. Eşine olan aşkını dile getiren Ece Erken, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:



Hayatta en anlamsız cümle 'Vay gidene...' Eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa 'Vay kalana...' Giden rabbimin yanına gitti. Dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle... Peki ya onu çok sevenler? O yüzden kimse boş yapmasın! Ben kocamı çok sevdim, çok seviyorum. Ben artık böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durmaz.



EKRANLARA DÖNÜYOR



Dün de 1.040 TL'lik telefon faturasına "Kira gibisiniz pes" diyerek sitem eden Ece Erken, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Eşini kaybettiğinden beri psikoloğa gittiğini söyleyen ve güçlü kalmaya çalıştığını ifade eden ünlü sunucu, kendisine gelen destek mesajlarına teşekkür etti.



Erken, bir takipçisinin; "Ekranlara dönmeni dört gözle bekliyorum. Ne zaman göreceğiz seni ekranlarda?" sorusuna da yanıt verdi. Bir çocuk annesi ünlü isim, ekranlara döneceği müjdesini; "Magazin programı değil. Görüşmeler var, az kaldı" sözleriyle duyurdu.