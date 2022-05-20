Ece Erken'den çarpıcı açıklamalar!

Avukat Şafak Mahmuzyazıcıoğlu, Ocak ayından kendi mekanında cinayete kurban gitmişti! Eşi Ece Erken, canlı yayına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



'O ABİ KİM ?'



Ünlü sunucu Ece Erken, instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı. İddanamedeki ayrıntıları büyük tepki gösterdi: "Şafak özür dileyecek diyor ya abi kim? Şafak'a kim özür diletecekti?"



Ünlü sunucu Ece Erken bir canlı yayına katıldı. Yeni açıklamalar yaptı.



Ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı:

"Benim kocam yanlış yaptıysa onu da bilmek istiyorum. Ne yaptı kara para mı akladı? 23 milyon borcu için bana haciz yolladılar. Yollayan kişi 15 Ocak'ta eşimden 15 bin dolar borç almış! Kredi kartından çektirmiş. Kumarda kaybetmiş. 23 milyon lira alacağı olan bir kişi, 15 bin dolar borç istemer mi?" Yazışmalar var elimde..."