Doğa Rutkay'dan Güldür Güldür itirafı!

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Fatih Altaylı'nın bu haftaki konuğu oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Doğa Rutkay, Güldür Güldür hakkında da konuştu.

Oyuncu İbrahim Selim ve Doğa Rutkay, müzisyen Su Soley, komedyen 'Anlatanadam' ve şef Sinem Özler, geçtiğimiz akşam ekrana getirilen Fatih Altaylı'nın programının bu haftaki konukları oldu. Güzel oyuncu Doğa Rutkay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Show TV'nin sevilen programlarından olan Güldür Güldür Show'da yıllardır yer alan Doğan Rutkay, "Bu yıl 9. sezonu bitiriyoruz. Doğaçlama oynamıyoruz. Bütün cümlelerin devamlılığı var. Herkes birbirinin lafını ezberlemek zorunda. Bir gün ezber, iki gün prova yapıyoruz. Durmadan 3 saat boyunca skeç oynuyoruz. Çok nadirdir yani, ben lafımı unuttum, biri takıldı düştü Ali (Sunal) zile basar.





"GERÇEKTEN ZOR İŞ"



Sadece oradaki iki cümle sadece doğaçlama şakadır. 15 sayfa metin var. O metinden dışarı çıkamazsın. Biri metinden çıkarsa ucunu toplayamazsın, baştan da oynayamazsın çünkü seyirci izliyor. Gerçekten zor iş ama deli bir sevdayla yapıyoruz. İnsanlar 'sayenizde gülüyoruz' diyor. Ne mutlu bize." şeklinde konuştu.