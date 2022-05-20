. Can Yaman sevgisi İtalya'yı karıştırdı!
  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Can Yaman sevgisi İtalya'yı karıştırdı!

Kariyerine İtalya'da devam eden ve ülkede hatırı sayılır bir şöhreti olan Can Yaman, saplantılı hayranları nedeniyle korku dolu günler yaşıyor. Adının anıldığı her kadının da ölüm tehditleri aldığını söyleyen yakışıklı oyuncu, evini de değiştirmek zorunda kaldı. .

Can Yaman sevgisi İtalya'yı karıştırdı!
Ekleme: 20.05.2022 - 13:25 Güncelleme: 20.05.2022 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'deki kariyerine ara verip İtalya'ya yerleşen Can Yaman, ülkenin en popüler isimlerinden biri oldu. Rol aldığı projeler ve reklamlar sayesinde servetinin yaklaşık 10 milyon doları bulduğu konuşulan 32 yaşındaki oyuncu, özellikle ülkedeki kadınların gözdesi oldu. Ancak Can Yaman, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bazı kişilerin hayranlığının tehlikeli boyuta ulaştığını açıkladı. Saplantılı hayranlarının Roma'daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, bazı fanlarının ise daha ileriye gittiğini söyledi.

KANLI TEHDİT MEKTUPLARI

İtalyan basını, başta Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri eski sevgilisi Diletta Leotta olmak üzere ünlü oyuncuyla adı anılan birçok kadının, saplantılı hayranları tarafından ölüm tehditleri aldığını yazdı. Hatta bazı fanları, Leotta'ya kanlı tehdit mektubu dahi yolladı. Saplantılı hayranları nedeniyle korkuya kapılan Can Yaman, "Roma'daki evimden başka bir yere taşınmak zorundayım" açıklaması yaptı. Ünlü oyuncunun, Roma'da aylık kirası 10 bin Euro olan başka bir daire tuttuğu öğrenildi. Bu arada İtalyan polisi de Can Yaman'a yapılan tacizi araştırıyor...

İTALYA'YI ALARMA GEÇİRDİ

Ana dili gibi İtalyanca konuşan Can Yaman, Roma'nın merkezindeki evini değiştirmek zorunda kaldı. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Yaman'ın saplantılı hayranları yüzünden kabus dolu günler yaşadı.

.
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!
Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti
Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı!
Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu
Zelenskiy 'Bu abartı değil' diyerek açıkladı: Cehenneme döndü
CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!
Rusya'dan flaş açıklama: Bizim için bir tehdit
CHP'li İzmir'de çukur çilesi! Vatandaş çareyi halı sermekte buldu...
Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Mavi Vatan'daki filonun en donanımlısı
Ankara'da bitmek bilmeyen Oran Kavşağı çileye dönüştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Polonya'dan İsveç ve Finlandiya çıkışı! Saldırı halinde...
İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın şakası yok!
Ali Babacan: Kürt sorununun varlığını kabul etmek lazım
Bakan Soylu açıkladı! İşte gönüllü olarak ülkelerine dönen göçmenlerin sayısı...
CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı
Terör örgütü PKK'ya darbe! 5 hain etkisiz
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım
HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!
Konutta fırsatçılık yapan yandı! Tek tek tespit edilecek!
Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok.

Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok.

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: Genel atamalar belli oldu!

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: Genel atamalar belli oldu!

Eşyalı ev kiralayanlar sakın bunu yapmayın! Yargıtay'dan karar çıktı: Hapis cezası var.

Eşyalı ev kiralayanlar sakın bunu yapmayın! Yargıtay'dan karar çıktı: Hapis cezası var.

TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar.

NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar.

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı