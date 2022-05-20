Can Yaman sevgisi İtalya'yı karıştırdı!

Kariyerine İtalya'da devam eden ve ülkede hatırı sayılır bir şöhreti olan Can Yaman, saplantılı hayranları nedeniyle korku dolu günler yaşıyor. Adının anıldığı her kadının da ölüm tehditleri aldığını söyleyen yakışıklı oyuncu, evini de değiştirmek zorunda kaldı. .

Türkiye'deki kariyerine ara verip İtalya'ya yerleşen Can Yaman, ülkenin en popüler isimlerinden biri oldu. Rol aldığı projeler ve reklamlar sayesinde servetinin yaklaşık 10 milyon doları bulduğu konuşulan 32 yaşındaki oyuncu, özellikle ülkedeki kadınların gözdesi oldu. Ancak Can Yaman, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bazı kişilerin hayranlığının tehlikeli boyuta ulaştığını açıkladı. Saplantılı hayranlarının Roma'daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, bazı fanlarının ise daha ileriye gittiğini söyledi.



KANLI TEHDİT MEKTUPLARI



İtalyan basını, başta Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri eski sevgilisi Diletta Leotta olmak üzere ünlü oyuncuyla adı anılan birçok kadının, saplantılı hayranları tarafından ölüm tehditleri aldığını yazdı. Hatta bazı fanları, Leotta'ya kanlı tehdit mektubu dahi yolladı. Saplantılı hayranları nedeniyle korkuya kapılan Can Yaman, "Roma'daki evimden başka bir yere taşınmak zorundayım" açıklaması yaptı. Ünlü oyuncunun, Roma'da aylık kirası 10 bin Euro olan başka bir daire tuttuğu öğrenildi. Bu arada İtalyan polisi de Can Yaman'a yapılan tacizi araştırıyor...



İTALYA'YI ALARMA GEÇİRDİ



Ana dili gibi İtalyanca konuşan Can Yaman, Roma'nın merkezindeki evini değiştirmek zorunda kaldı. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Yaman'ın saplantılı hayranları yüzünden kabus dolu günler yaşadı.



.