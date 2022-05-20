. 'Çakallarla Dans'ın çekimlerine başlıyoruz'
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Beyaz Gazete
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'Çakallarla Dans'ın çekimlerine başlıyoruz'

Murat Akkoyunlu, kızı Mira ile Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde kızı ile birlikte AVM'ye gelen 48 yaşındaki ünlü oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Ekleme: 20.05.2022 - 22:34 Güncelleme: 20.05.2022 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
“İki tane sinema filmi çektik. Yakında yenilerini çekmeye devam edeceğiz” açıklamasını yapan Murat Akkoyunlu, 'Çakallarla Dans' serisinin yeni filmi için yazın çekimlere başlanacağı müjdesini verdi.


'ÇAKALLARLA DANS 6' GELİYOR

Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Didem Balçın, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar'ın yer aldığı komedi türündeki seri, son olarak 2018 yılında beşinci filmiyle sinemaseverlerle buluşmuştu.
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