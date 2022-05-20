Birce Akalay'ın yönetmenlik hayali!

Birce Akalay hayalindeki mesleğini açıkladı. Farah Zeynep Abdullah'ın yapımcılık yapmasına değinen Birce Akalay, daha çok yönetmenlik yapmak istediğini söyledi.

Birce Akalay geçtiğimiz gün bir basın tanıtımına katıldı. Magazin gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Akalay, "Ticaret kadını mı oldunuz" demesi üzerine Akalay, "Yok, öğreniyorum. Adapte olması çok zor ama keyifli. Emeklilik planımı 38 yaşımda yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" karşılığını verdi.



Birce Akalay'a, Farah Zeynep Abdullah gibi yapımcı olup olmamak istediği sorusuna, "Denemek isterim ama ben daha çok yönetmek istiyorum" diye konuştu.



Nur Fettahoğlu ise eski eşi Levent Veziroğlu hakkında konuştu. Eski eşiyle aralarının iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "Levent benim en yakın arkadaşım" dedi.