. Aslı Bekiroğlu yıllar sonra itiraf etti!

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bekiroğlu, "Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor" ifadeleriyle dikkat çekti.Bir dönem çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, o dönem sıkıntılı günler yaşamıştı.Aslı Bekiroğlu o dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti.'Konuşanlar' programında çıplak fotoğraf açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, 'kötü hikaye' olarak adlandırdığı olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Bunun üzerine Hasan Can Kaya, "Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık" diyerek programda herkesin gülmesine neden oldu.O açıklamaların ardından Hasan Can Kaya, "Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım" dedi.Aslı Bekiroğlu ise "Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be" diyerek herkesi güldürdü.Hasan Can Kaya ise daha sonrasında "Evet gerçekten onları da izledik" diyerek dikkat çekti.Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun ifşa olan müstehcen fotoğrafları olay olmuştu.Bir anda sosyal medyanın gündemine düşen olay sonrası Aslı Bekiroğlu günlerce konuşuldu.Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılması olayı sonrası zor günler geçiren genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'na birçok kesimden destek gelmişti.Siber zorbalığa maruz kalarak sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğrafları sızan Aslı Bekiroğlu, ifşanın ardından zor günler geçirmişti.Fotoğraflarının sosyal medyaya sızmasının ardından oldukça zor zamanlar yaşayan Bekiroğlu, sessizliğini bozmuştu.Aslı Bekiroğlu, "Tanımadığım onlarca insandan destek aldım" diyerek duygularını dile getirmişti.Bekiroğlu, gazetecilerden gelen "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulunmuştu:"Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı.""Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim.''''Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum."Kendisine yapılanın bir siber suç olduğunu savunan birçok ünlü de Aslı Bekiroğlu'na, #sibersucaortakolma etiketi altında birleşerek destek vermişti. Aslı Bekiroğlu sosyal medyasından da paylaşım yaparak "#İyiKalpliOl çağrısının siber zorbalık yaşayan herkese umut olması dileğiyle. Siz de bu çağrının bir parçası olun." notunu düşmüştü.