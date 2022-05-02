Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni bir döneme girilmiş ve normalleşme adımları atılmıştı. Ünlü isimler bu bayram sevdikleriyle bir araya geldi. Televizyon ve müzik dünyasının ünlüleri, takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

Magazin dünyasının ünlü isimleri ailelerinin ve sevenlerinin Ramazan Bayramı'nı sosyal medyadan kutladı. İşte ünlü isimlerin bayram mesajları...



ECE ERKEN



'Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum.'



DOĞA RUTKAY KAMAL



'Neşeli bayramlar...'



ÇAĞLA ŞIKEL



'Mutlu bayramlar...'



CEYDA DÜVENCİ



“Bitmeyen doğum günü eviyiz biz… Kutlamalar bitmez, ki artık alıştınız… Bak doğum günü kutlaması bayrama karıştı. Dün evlatlar sürpriz yaptı bana… İkisi çalışmış odada, konser hazırlığı yapmışlar… Melisam artık konserlere alıştı… Queen şarkısı ile başladı konser. Ali'nin ilk konseriydi, Beatles repertuarı yapmış. Ablası çok yardımcı oldu sahne korkusunu yenmesine. Önce “yellow submarine” düeti yaptılar sonra solosunu sundu kenara çekildi… konser kızımın ilk bestesi ile son buldu… Bana yapmış besteyi, adı “MOR ÇİÇEK”. Bizim bayram mutluluğumuz… bayram demek bence tam olarak bu demek . İyi bayramlar hepimize (bize her gün bayram,size de öyle olsun)'



ATA DEMİRER



'İyi bayramlar...'



HADİSE



'Herkese sevdikleri ile birlikte mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.'



EMRE ALTUĞ



'Alaçatı'dan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlara...'



ENGİN AKYÜREK



'Bol gülüşlü bayramlar...'



