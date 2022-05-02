. Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!
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Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!

Böbreğinde iltihap olması nedeniyle geçtiğimiz yıl hastaneye kaldırılan Niran Ünsal'ın hastalığı nüksetti. Apar topar hastanene kaldırılan Niran Ünsal, sedyede çektiği videoda "Safra kesesi yoğun iltihaplanıp balon gibi şişti ayrıca kesenin kanalında taş ve çamur var" dedi.

Ekleme: 2.05.2022 - 10:24 Güncelleme: 2.05.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Niran Ünsal, geçtiğimiz sene böbrek iltihabı nedeniyle zor günler geçirdi. Bu sene de ağrıları şiddetlenen Niran Ünsal, hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Sosyal medya hesabından sedyede çekilen bir videosunu paylaşan Ünsal, gönderisine şu notu düştü;

"Arkadaşlar 23 Nisan'da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi. Yaklaşık üç gün çektiğim ağrı ateşlenmeme de sebep oldu ve ağrının dayanılmaz hale gelmesi ile sonunda hastaneye gittim. Kan tahlillerim ultrason ve diğer tetkikler yapıldı. Safra kesesinin yoğun iltihaplanması, balon gibi şişmesi ayrıca safra kesesinin kanalında taş ve çamur olması sebebi ile doktorum tarafından acil ameliyata alındım"

Bu süreçte özelden yazan mesaj atan, telefonla arayan geçmiş olsun dileklerini ileten tanıdığım ve tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun."
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