Pelin Öztekin muhabirlere isyan etti!

Merhum oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, geçtiğimiz yıllarda verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Öztekin önceki gün yaptığı bornozlu paylaşımla dikkat çekti.Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, bornozlu paylaşımlarının hatırlatması üzerine sinirlerine hakim olamayıp, "Sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Kısa süre önce babası usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntüye uğrayan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından sık sık babasıyla ilgili paylaşımlar yaparak hem usta oyuncuyu hayranlarına unutturmuyor hem de babasına olan bağlılığını gözler önüne seriyor. O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu. Şimdilerde fit bir görüntüye sahip olan Öztekin, son günlerde sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça gündeme geldi.



Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, geçen seneye ait bir karesini tekrar gündeme getirerek Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.



FLAŞLARIN PATLAMASIYLA ŞAŞKINA UĞRADI



Pelin Öztekin, önceki gece Beyoğlu’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla önce şaşkınlık yaşayıp yüzünü kapatan Öztekin, daha sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.



TEPKİ GÖSTERDİ



Diyete devam ettiğini ve daha fazla kilo vermek istediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin sosyal medyasından paylaştığı bornozlu paylaşımlarını hatırlatması sonrası ‘’Allah allah otel odası arkadaşlar orası, üstümdeki bornoz da değil. Eski bir fotoğraf o zaten” diyerek soruya tepki gösterdi.



"SİZİN OLMADIĞINIZ YERDE OLMAK İSTİYORUM"



Bayramda memleketi Ayvalık'ta olacağını söyleyen Öztekin muhabirlere “Oraya magazin gelmiyor. Bir çıkın artık hayatımdan, sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum.” diyerek, kahkaha atıp muhabirlere takıldı.



"BEN ARTIK BÜYÜDÜM BABA"



Öte yandan Öztekin, babasının vefatından bir hafta sonra beraber çekilen karelerini yayınlayarak duygusal bir paylaşım yapmış ve şunları yazmıştı:



"Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına 'kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan! Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba."



"BENİM İLK AŞKIM, HAYRANI OLDUĞUM DAĞIMDIN"



"Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli. Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik, sen yine bana akıllar verecektin ben 'offf baba yaaa' diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp gitmek için? Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın."



RASİM ÖZTEKİN'İN ACISIYLA YIKILMIŞTI



"Babalar kızlarının ilk aşkıdır lafını anlamayanlara inat o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam. Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak. Elveda sana benim daimi yol göstericim. İyi ki senin kızınım, iyi ki sen Babiş. Seni şimdiden çok özlüyorum. Seni çok ama çok seviyorum Rasoş’um…"