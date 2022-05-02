. Nikahın detayları ortaya çıktı!
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Nikahın detayları ortaya çıktı!

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah detayları belli oldu. Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin'in kıydığı nikahta çift, davet ettikleri 20 kişiyle birlikte iftar yemeği yedi.

Ekleme: 2.05.2022 - 18:22 Güncelleme: 2.05.2022 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir birlikte olan ve yaz aylarında düğün yapacakları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti 30 Nisan Cumartesi akşamı Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Basına kapalı yapılan nikah töreninde davetlilerin de görüntü alması yasaklandı.

SADECE 20 KİŞİYİ ÇAĞIRDILAR
Gözlerden uzak bir şekilde evlenen çiftin nikah törenlerine ait detaylar ortaya çıktı. 2. Sayfa programının haberine göre, çiftin nikah törenleri 20 kişilik basına kapalı olarak yapıldı. Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin'in kıydığı nikahta konuklardan fotoğraf ve video çekmemesi istendi. Ramazan'ın son günlerinde yapılan törende ikili, nikahtan sonra 20 davetli ile birlikte iftar yemeği yedi.


Nikahın detayları ortaya çıktı!

KARDEŞLER NİKAHTAN PAYLAŞIMLAR YAPTI
Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin nikah törenlerine ait tek bir kare bile basına yansımazken konuklardan paylaşımlar gelmeye başladı. Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler, sosyal medya hesabından önce Çırağan Sarayı'nın önünde verdiği pozu sonra da gelin çiçeğiyle verdiği pozu paylaştı.

Nikahın detayları ortaya çıktı!

Hadise'nin modacı kardeşi Derya Açıkgöz ile nikah törenindeki kombinini paylaşmaya başladı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Derya Açıkgöz, Çırağan Sarayı'nda çektirdiği fotoğrafları paylaştı.
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