. Feyza Aktan sessizliğini bozdu!
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Beyaz Gazete
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Feyza Aktan sessizliğini bozdu!

Oğlu Kuzey'i kendisine göstermeyen eski eşi Feyza Aktan hakkında bir suçlayıcı bir paylaşım yapan Özcan Deniz, "Zalimlik bu sene de sahnelendi" ifadelerini kullanmıştı. Özcan Deniz'in iddiasına cevap veren Feyza Aktan, "Bu bir kaçırma eylemi değil, yapılan onca haksızlıkları artık bir dur demekti. Üzerime oturtulmaya çalışılan "zalim anne" sıfatından artık çok sıkıldım" dedi.

Ekleme: 2.05.2022 - 22:49 Güncelleme: 2.05.2022 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
Eski eşi Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" sebebi ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

"ZALİMLİK BU SENE DE SAHNELENDİ"
Geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Özcan Deniz, hemen ardından eski eşi Feyza Aktan'a ateş püskürdü. Deniz, "Zalimlik bu sene de sahnelendi" diyerek Aktan'ın, haftalardır oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia etti.

"BU KAÇIRMA DEĞİL, YAPILAN HAKSIZLIKLARI BİR DUR DEMEKTİ"
Feyza Aktan ise Özcan Deniz'in iddiasına sosyal medyadan cevap verdi. Paylaşımında Aktan, "Bu bir kaçma ya da kaçırma eylemi değil yapılan onca haksızlıkları artık bir dur demekti. Gelişimden, nedenlerinden ve adresimizden oğlumun babası en başından beridir haberdar. Bu şekilde yansıtılması beni üzse de ne yazık ki hiç şaşırtmadı.

Feyza Aktan sessizliğini bozdu!

"ZALİM ANNE SIFATINDAN ÇOK SIKILDIM"
Üzerime oturtulmaya çalışılan "zalim anne" sıfatından artık çok sıkıldım. Bu kararın nedenlerini cevap hakkım doğduğu için en kısa zamanda sizlerce paylaşacağım, sevgiler..."
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