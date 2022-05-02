. Burcu Binici'cen 'Yargı' itirafı!
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Beyaz Gazete
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Burcu Binici'cen 'Yargı' itirafı!

Oyuncu Burcu Binici, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binici, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Yargı' ile ilgili konuşarak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 2.05.2022 - 10:21 Güncelleme: 2.05.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Burcu Binici, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. 35 yaşındaki güzel oyuncu, kendisinden altı yaş küçük basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile Bebek'te objektiflere takılmıştı.

ÖPEREK UĞURLADI

Bir restoranda baş başa yemek yiyen çift, masada romantik anlar yaşamış, samimiyetlerini sokağa da taşımıştı. Mekandan ayrıldıktan sonra taksi beklemeye başlayan çiçeği burnunda aşıklar, araç bulduklarında ise aşka gelmişti. Oyuncu, basketbolcu sevgilisine sarılarak, öpücüklere boğmuştu.

PHUKET POZLARI

Özel hayatında Muhammed Mustafa Baygül ile mutluluğu yakalayan Burcu Binici, geçtiğimiz ay Türkiye genelindeki soğuk havadan sıkılmış ve sıcaklığın yaklaşık 30 derece olduğu Tayland’a tatile gitmişti.

Dünyaca ünlü turizm adası Phuket'te adeta ayak basmadık yer bırakmayan, filleri seven ve manastırları ziyaret eden oyuncu, renkli karelerine "Seyahat etmek evrim geçirmektir" mesajını yazmıştı.

"HAYAT KONFOR ALANINIZIN DIŞINDA BAŞLAR"

Bir haftada boyunca Tayland’ın turistik yerlerini gezerek paylaşan ünlü oyuncu, deniz kıyısındaki fotoğraflarıyla da binlerce beğeni almıştı. Binici, sosyal medyada ABD'li yazar Neale Donald Walsch'un "Hayat, konfor alanınızın dışında başlar" sözüne de yer vermişti.

Phuket'te deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardığı tatilin ardından Türkiye’ye dönen Binici, 285 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı tatilin son karesine, “Seneye görüşürüz” notunu düşmüştü.

"MANKEN OLMALIYMIŞSIN"

Burcu Binici formda görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Takipçileri, oyuncuya "Çok güzelsin", "Muhteşem kadın", "Bence yanlış meslek yapıyorsun, sen manken olmalıymışsın", "Harikasın", "Gülüşün çok içten", "İşte budur, daha nasıl fotojenik olunabilir" şeklinde övgü dolu yorumlar yazmıştı.

'YARGI' DİZİSİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Ünlü isim, son olarak geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşan Binici, hastaneden geldiğini, birkaç tüp kan verdiğini ve sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu söyleyen oyuncu, şu sıralar ekranda izlediği favori işin 'Yargı' dizisi olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Her gün 'Yargı'yı izliyorum, isterdim oynamayı. Muazzam bir iş. Ülkemizde güzel işler yapılıyor ama biz bir de Kaan'la (Urgancıoğlu) 'Dürüye'nin Güğümleri'nde partnerdik.

"BAZI İŞLER NASİP KISMET İŞİ"

Son olarak yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yayından kalkmasına çok şaşırdığını ve daha önceden gelen üç ayrı dizi projesini bu nedenle reddettiğini ifade eden Binici, "Bana üç tane iş gelmişti, dedik ki 'Eşkıya çok garanti' ama bitince şok olduk. Bazı işler nasip kısmet işi ya. Hiç pişman değilim en azından güzel hocalarla çalıştım; Uğur Yücel'le tanıştım aynı sahnede oldum, bazı ustalarla olmak güzel" şeklinde konuştu.
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