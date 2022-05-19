Yeşilçam'ın gözde filmlerindendi! Şimdi dizi oluyor...

Yeşilçam'ı sevilen filmleri arasında yer alan Ah Nerede, dizi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldıkları Ah Nerede tam 47 yıl sonra tekrardan çekilecek.

Ah Nerede filmi, 47 yıl sonra yeniden seyirci ile buluşuyor. Gülşen Bubikoğlu ile Tarık Akan'ın efsane filmi sevenlerinin karşısına dizi olarak çıkıyor. Yapımın oyuncu kadrosu belli olurken ekip sete çıkmak için hazırlanıyor.



10. Ev adlı yapım şirketinin hazırlayacağı diziler için seçmeler devam ediyor. Pek çok önemli ismin rol aldığı dizi için detaylar gelmeye başladı. Filmde Tarık Akan'ın karakteri olan Ferit'in babasını Hulusi Kentmen oynamıştı. Dizide bu rolü Tarık Pabuçcuoğlu oynayacak.



Senaryo ile ilgili hazırlıkların sürdüğü diziyle ilgili olarak, daha önce Gülşen Bubikoğlu'nun rolü için Demet Özdemir ile görüşüldüğü de gündeme gelmişti. Fakat bu iddialar sonrasında doğrulanmadı. Gülşen Bubikoğlu'nun Zehra rolü güzel ve yetenekli yıldız Nil Keser'in oldu.



Filmde Tarık Akan'ın karakteri olan Ferit'in babasını Hulusi Kentmen oynamıştı. Dizide bu rolü Tarık Pabuçcuoğlu oynayacak. Şükriye Atav'ın oynadığı Ferit'in annesine ise Ayşe Kökçü hayat verecek. Diğer detaylar ise önümüzdeki günlerde netleşecek.