Yeni şarkısını seslendirdi!

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Altun, önceki akşam Cahide Palazzo’da sahne aldı. Performansına 'Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum' şarkısıyla başlayan Altun, sevenlerine albüm müjdesi verdi.



20 Mayıs'ta 13 şarkıdan oluşan 'Çok Ağlarız' isimli yeni bir albüm çıkaracağını açıklayan Hakan Altun, 'Şarkının nakaratını sizinle paylaşmak istiyorum' diyerek, yeni şarkısını seslendirdi.





19 MAYIS COŞKUSU



Kanal D'de yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programıyla ekranlarda olan Altun 'Bu arada son şarkımı anıp da ilk göz ağrımızı anmamak olmaz' dedikten sonra 'Hani Bekleyecektin' parçasını yorumladı. Ünlü şarkıcı, gecenin finalinde mekanı dolduran tüm hayranlarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.