Ünlü isim ve eski kocası arasında savaş! Yeni eş de katıldı

Dünyaca ünlü tasarımcı ve gayrimenkul yatırımcısı Christina Haack ve eski eşi arasında gerginlik çıktı. Oğulları için savaşan ebeveynlerden hangisinin davayı kazanacağı merak konusuyken, davaya yeni eş de dahil oldu.

Ünlü tasarımcı ve gayrimenkul yatırımcıları Christina Haack (38) ve Tarek El Moussa (40) 13 yıl önce evlendi. İki çocuk sahibi olan Haack ve El Moussa çifti uzun yıllar hayatlarının akışını tüm şeffaflığıyla ekrana taşıdı. Başlarda sıcak bir aile yapımı gibi dikkat çeken 'Rüya Gibi Evler (Flip or Flop)' programı ise çiftin boşanmasının ardından Christina ve Tarek'ın sevimli atışmalarının yaşandığı bir programa dönüştü. 2009 yılında evlenen ve 2018 yılında yollarını ayıran Christina ve Tarek çifti, ayrılıklarının ardından birlikte çalışmaya devam etseler de her ikisinin de hayatlarında yeni insanlar girdi.



İki çocuğunun babası Tarek El Moussa ile yollarını ayıran Christina Haack, biten evliliğinin ardından çocukları ve işine odaklandıktan kısa bir zaman sonra hayatına yeni birini aldı. Christina Haack, 2018 yılında İngiliz televizyon sunucusu Ant Anstead ile hayatını birleştirdi. Birbirlerini çok seven Anstead ve Haack çiftinin kısa bir süre sonra 2019 yılında çocukları oldu. Hudson London adını verdikleri oğulları ve Christina Haack'in iki çocuğuyla kalabalık bir aile olan çiftin hayatlarını Christina'nın TV şovundan adım adım izledik. Ancak Hudson'un doğumundan kısa bir süre sonra çiftin arasında bazı gerginlikler yaşandı. 'Rüya Gibi Evler Sahilde' programını izleyenler Christina'nın özel hayatında bazı sorunlar yaşadığını hemen fark etti ancak Christina bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.



KISA BİR SÜRE SONRA AYRILDILAR!



Kısa bir süre sonra Christina programında özel hayatıyla ilgili bilgi verdiği bir bölümde Ant Anstead ile ayrılık aşamasında olduklarını ima etti. Çiftin takipçileri bu ayrılığın sebebini oldukça merak etti ve işin peşine düştü. Ancak ikilinin ayrılık sebebi ne bir ihanet ne başka bir şeydi tamamen anlaşamadıkları için ayrılan çift 2018 yılında kurdukları aileyi 2021 yılında sonlandırdılar. Christina ve Ant kendi dünyalarına döndüler ve kendilerini tamamen işlerine, çocuklarına adadılar. Dönem dönem oğulları Hudson için bir araya gelen ebeveynlerin başta oğulları adına hiçbir endişeleri yoktu. Ancak Christina'nın üçüncü kez evlenmesi Ant Anstead'ı endişelendirmiş olacak ki bazı gerginlikler yaşanmaya başlandı.



CHRISTINA'NIN ANNELİĞİNİ SORGULADI



Özellikle Christina'nın Josh Hall ile evlenmesinin ardından oğlunun başka bir adamın yanında olmasını istemediği her halinden belli olan Ant Anstead, çeşitli sebepleri bahane göstererek oğullarının ortak velayetinden vazgeçerek eski eşi Christina'ya tam velayet davası açtı. Dava için elindeki tüm verileri kullanan Ant Anstead, Christina'nın aslında iyi bir ebeveyn olmadığından dem vurarak davada oğlunun daha önce güneşte fazla bekletildiği için kötü bir şekilde yandığını ve oğlunun tehlikeli bir ortamda bırakıldığı iddialarını öne sürdü.



YENİ EŞTEN TAM DESTEK!



Tüm bu iddialara karşılık ortalık Christina ve Ant'in arası giderek gerildi. Hatta işin içine Christina'nın yeni eşi Josh Hall da dahil oldu. Josh Hall eşinin iyi bir anne olduğunu ve onu kimsenin üzmesine izin vermeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Christina ise oğlunun babası Ant Anstead'in eylemlerinin kendisini 'derinden üzdüğünü' söyleyerek açtığı velayet davasına ve kendisiyle ilgili söylemlerine yanıt verdi.



Josh Hall ise eşine destek olmak için kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide şöyle dedi:



"Başka 2 erkekten 3 çocuğa ebeveynlik yapmanın kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Emin olduğum şey, onlara bağlanan kadın her şeye değerdi. Ben bu çocukların biyolojik babası değilim, onların babaları zaten var. Onlara her zaman annelerine nasıl saygı duyacaklarını göstermek için çabalayacağım ve gelişimleri boyunca elimden geldiğince onlara destek olacağım."



Açılan velayet davasına ise yargıç, Ant Anstead'in başvurusunu reddetti. Christina'nın doğru bir ebeveyn olmadığı hakkındaki iddialarla ilgili yeterli kanıt olmadığından Hudson'ın tehlikede olduğu düşünülmedi. Hudson'ın velayetini kimin alacağını belirlemek için ise dava 28 Haziran'a ertelendi.