. Sosyal medya bu iddiayla sallandı! Jonny Depp ile avukatı flört ediyor!
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Sosyal medya bu iddiayla sallandı! Jonny Depp ile avukatı flört ediyor!

Johnny Depp ile Amber Heard arasında sürüp giden karalama davası, farklı farklı olaylara kapı açıp, içinde kendi gündemini de yaratıyor. Jonny Depp'in avukatı ile flört ettği iddia edildi...

Ekleme: 19.05.2022 - 15:49 Güncelleme: 19.05.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Johnny Depp ile Amber Heard arasında sürüp giden karalama davası, farklı farklı olaylara kapı açıp, içinde kendi gündemini de yaratıyor. 2015 ile 2017 arasında evli kalıp olaylı bir şekilde boşanan ve hâlâ hesaplaşmalarını bitiremeyen Depp ile Heard bir yandan duruşmalarda birbirleri aleyhine en özel ayrıntıları bile gözler önüne seriyor. Dünyadaki milyonlarca kişi de hangisinin haklı olduğunu ve davayı kimin kazanacağını merak ediyor. Ama diğer yandan da bu davayla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde sosyal medyada yayılan tuhaf bir söylenti de bunlardan biri.

BAŞARILI BİR AVUKAT
ABD'nin Virginia kentinde görülen davayla ilgili bir söylenti ortalarda dolaşıyor son birkaç gündür. Haber sitelerinden sosyal medyaya uzanan geniş bir çerçevede giderek yayılan ve her geçen dakika daha çok ilgi çeken bu söylentinin kahramanları da Johnny Depp ile hukuk ekibinde yer alan avukatı Camille Vasquez. Kolombiyalı bir ailenin kızı olan ve ABD'de doğup büyüyen 37 yaşındaki Vasquez, önceleri sadece duruşmalardaki tavırları ve cesur sorularıyla dikkat çekiyordu. Mesleğinde gayet iddialı olduğu bilinen Camille Vasquez, müvekkili Depp'i savunurken ortaya serdiği kanıtlar, çapraz sorgularda Amber Heard'ü terleten sorular derken şimdi bambaşka bir nedenle gündemin ilk sıralarına çıktı.

Birkaç gündür Johnny Depp ile avukatı Camille Vazquez arasında bir romantik ilişki olduğu iddiaları ortada dolaşıyor. Bunun nedeni de Vasquez'in bu konudaki bir soruya verdiği her anlama gelebilecek tepki.

GÜLÜMSEYEREK YOLUNA DEVAM ETTİ
Birkaç gün önce Virginia Fairfax'ta duruşmaların yapıldığı adliyeden çıkan Camille Vasquez, o anda hiç beklemediği bir soruyla karşılaştı. İnternetteki TMZ adlı Magazin sitesinin muhabiri Vasquez'e "İnsanlar sizin Johnny Depp ile flört edip etmediğinizi bilmek istiyor. Bu internette de konuşuluyor. Bize "evet" ya da "hayır" diye net bir cevap verebilir misiniz?" dedi. Camille Vasquez, bu soruya net bir yanıt vermedi fakat tuhaf bir şekilde gülümseyerek yoluna devam etti.
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