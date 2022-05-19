. Şırdancı Mehmet soyuldu! Ortağı gizlice paraları aldı!
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Şırdancı Mehmet soyuldu! Ortağı gizlice paraları aldı!

Katıldığı yemek programıyla ‘Şırdancı Mehmet’ olarak adını duyuran Mehmet Çubuk, yarışmada bulunduğu günlerde ortağı tarafından soyulduğunu ileri sürerek şikâyetçi oldu. Güvenlik kameralarında ortağın dükkânın kasasından gizlice para aldığı tespit edildi. Ortak hakkında 7 yıl kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 19.05.2022 - 14:54 Güncelleme: 19.05.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Fatih'te 'Şırdancı Mehmet' isimli iş yerinin sahibi olan Mehmet Çubuk, geçtiğimiz sene özel bir televizyon kanalındaki yemek yarışmasına katıldı. Aylarca programda yarışan Çubuk'un dükkânında aşçıbaşı olarak çalışan Yücel T., dükkanın işleriyle ilgilendi. Uzun süre yarışma nedeniyle dükkanın işleriyle ilgilenemeyen Çubuk, iddiaya göre program sonrası kasada yüklü miktarda açık olduğunu tespit etti.

'SOYULDUM' İHBARI

Güvenlik kameralarını izleyen Çubuk, Yücel'in kasadan defalarca para aldığını belirledi. Güvenlik kameralarıyla birlikte savcılığa başvuran Şırdancı Mehmet, hırsızlığa maruz kaldığını ileri sürdü. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Yücel T.'nin ifadesine başvurdu. Yücel T., Mehmet Çubuk ile ortak olduklarını, 2020 Ağustos ayında iş yerinden ayrıldığını, ortaklıklarının yaklaşık 4 yıl sürdüğünü, kendi iş yerini açtığı için müştekinin iftira attığını beyanla atılı suçu kabul etmedi. Çalışan, aralarındaki 1 yıllık Adi Ortaklık sözleşmesini delil olarak sundu.

DAVA AÇILDI

Güvenlik görüntüleri bilirkişi tarafından incelendi. Kamera kayıtları incelendiğinde şüphelinin kasiyer kasadan uzaklaştıktan sonra bir miktar para aldığının görüldüğüne dair rapor sunuldu. Raporun ardından savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, çalışan Yücel T. hakkında 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Yücel T.'nin Mehmet Çubuk ve işyeri çalışanlarından gizlice kasadan para alması eyleminin suç oluşturduğunu ifade etti. Bir yıldan yedi yıla kadar hapsi istenen ortak, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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