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Beyaz Gazete
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Paylaşımları hayal ürünü çıktı!

Eşi Ceyda Kasabalı ile tatile gittikleri Paris’te dolandırıldığını daha önceki YouTube paylaşımında öne süren Fırat Albayram, dün de kendilerini dolandıran çetenin tutuklandığını AFP’nin bir haberini paylaşarak duyurdu. Albayram, bugün ise bu paylaşımının “hayali” olduğunu belirterek kendisinin ciddiye alınmasını şaşkınlıkla karşılayan nitelikte bir tweet attı.

Ekleme: 19.05.2022 - 23:21 Güncelleme: 19.05.2022 - 23:22 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu çift Fırat Albayram ile Ceyda Kasabalı, geçen haftalarda Fransa'nın başkenti Paris'e tatile gitti. Mart ayı başındaki paylaşımlara göre çift, Eyfel Kulesi'nin çevresinde bir kişinin el çabukluğuyla değiştirdiği üç bardak içindeki top bulma oyununa 150 euro vererek dahil oldu. Ancak daha sonra Fırat Albayram, oyuncunun etrafındaki kişilerin yine oyuncunun arkadaşları olduğunu ve yaptıkları bu numarayla insanları dolandırdıklarını öğrendi.


PARİS'TE NASIL OYUNA GELDİ?

Başına gelen olayı YouTube videosunda anlatan oyuncu, 'Bir baktım topu gösterenler parayı kazanıyor. 'Demek ki kolay' diye düşündüm. Meğer orada parayı kazananlar adamın arkadaşlarıymış... Ben de bir anda gaza geldim, 150 euro kazanacağımı düşündüm ama aksine elimdeki 150 euro'yu kaptırdım. Resmen teşkilat olmuşlar' ifadelerini kullandı.

CİDDİYE ALINMASINA ŞAŞIRDI

Bu olayın ardından dün AFP'nin dolandırıcıların yakalanmasıyla ilgili bir haberini paylaşan ‘mağdur' oyuncu Fırat Albayram, “Bizi dolandıran çete tutuklanmış” notunu düştü. Albayram'ın bu paylaşımını ciddiye alan sosyal medya kullanıcıları oyuncuyu mesaj yağmuruna tutunca konu gündem oldu.

Fırat Albayramın ‘dolandırıcılar yakalandı' paylaşımı hayal ürünü çıktı
Neredeyse bir gün sonra ise ‘gerçeği' açıklayan Fırat Albayram, kendisinin ciddiye alınmasına şaşırarak paylaştığı haberde yakalandığı belirtilen dolandırıcıların kendi mağduriyetiyle ilgisinin olmadığını söyledi. Böylece yeni bir sosyal medya virali, bir oyuncunun kendi mağduriyeti ile ilgili bir paylaşım üzerinden kayıtlara geçti.


2016 YILINDA EVLENDİLER

Öte yandan mutlu birliktelikleri süren Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı, 2016 yılında nikah masasına oturarak, ilişkilerini resmiyete dökmüştü. Ünlü çift, ardından oyunculuğa ara verip, sosyal medyada içerik üretmeye başlayarak YouTube'a yoğunlaşmıştı.
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