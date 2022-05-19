Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın yalı krizi bitmiyor!

Sosyetik işadamı Kemal Gülman'ın 1978 yılında satın alarak olaylı şekilde boşandığı eşi Feryal Gülman'a hediye ettiği dillere destan yalıda kaçak tadilata yapılan önlem, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Gülman çiftinin boşanma sürecinde Feryal Gülman'ın boşaltarak dizi ve filmlere kiraya verdiği Bebek'teki yalı, taraflar arasında yıllardır tartışma konusu oldu.



Geçen şubat ayında yabancı bir firmanın Türkiye'de kurulan temsilciliği tarafından satın alınan ultra lüks yalının devir işlemlerine Kemal Gülman 11 sayfalık bir dilekçeyle itiraz etti.



Satışın muvazzalı (anlaşmalı) gerçekleştirdiği gerekçesiyle İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran Kemal Gülman, "Bilikkişi atanarak gerçek değerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu anlamda söz konusu satışla ilgili olarak tespit, ihtiyati tedbir ve denetim kayyımı atanmasını" içeren 11 sayfalık bir itiraz dilekçesiyle satış işleminin durdurulması talep edildi.



DUVARLARI YIKTI, DÖŞEME, BANYO VE MUTFAK DEĞİŞİYOR



Boğaziçi öngörünümde bulunan yalıya çivi çakılması yasak.



İzin alınmadan yapılan tadilatta, yalı içerisindeki duvarlar yıkıldı, tüm döşemeler söküldü.



Kaçak yapılan tadilat nedeniyle çıkarılan molozlar büyük bir titizlik içerisinde çuvallara doldurularak yalının ön kapısına yanaştırılan VİP minübüse ve kamyonete özenle yerleştiriliyor.



İşçilerin gürültü yapmadan çalışma yapması için tüm önlemler alındı.



Ancak yalıda tadilat yapıldığını gören vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi'ni arayarak durumu bildirdi.



Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler söz konusu yalıya giderek kaçak tadilat yapıldığını tespit edip, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bildirdi.



Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yalıya giderek kaçak tadilatı durdurup, inşaatı mühürledi.



60 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT

Öte yandan sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman ile eşi Kemal Gülman'ın sekiz yıldır süren boşanma davası birkaç ay önce sonuçlanmıştı.



Mahkeme, Feryal Gülman'ın 'zina' nedeniyle açtığı boşanma davasını karara bağlayarak çifti boşamıştı. Kemal Gülman'ı da 60 milyon lira tazminata hükmetmişti.