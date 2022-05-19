. İşte Merve Boluğur'un istediği rol!
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Beyaz Gazete
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İşte Merve Boluğur'un istediği rol!

Çalışma şartları nedeniyle dizi setlerine dönmek istemeyen Merve Boluğur, kurallarını tek bir rol için esnetebileceğini söyledi: Marilyn Monroe.

Ekleme: 19.05.2022 - 10:19 Güncelleme: 19.05.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Merve Boluğur önceki gün Arnavutköy’deydi. Dizi setlerine çalışma şartları nedeniye dönmek istemediğini söyleyen Oyuncu, “Ben değerli bir insanım, o kadar çok çalışmayı yanlış buluyorum” dedi ve ekledi:

“Ama büyük konuşmayayım, öyle dediğim zaman hep başıma gelmiştir. Şu anki düşüncem, beni mutlu edebilecek şeylere yönelmek. Şimdiye kadar okuduğum ve beni heyecanlandıran bir proje olmadı.”

AVRUPAİ ŞEYLER SEVİYORUM

Çoğu ünlü ismin hayali halen Marilyn Monroe. Yıllar önce Madonna da “Sonuçta hepimiz Marilyn Monroe’ya benzemeye çalışmıyor muyuz” sözleriyle durumu özetlemişti. O yüzden haklısın Merve. Marilyn’i oynamak istemen şahane. Fakat bugüne kadar yaptığın işler, oynadığın dizi ve Filmler, çıkmak bilmeyen o albümün; istediğin role giden yolda sana maalesef engel.
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