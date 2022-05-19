. Erkan Petekkaya'dan örnek davranış!
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Erkan Petekkaya'dan örnek davranış!

Erkan Petekkaya, sosyal bir platformdan kazandığı gelirin tamamını Alzheimer Derneği’ne bağışladı.

Ekleme: 19.05.2022 - 10:22 Güncelleme: 19.05.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Özel günlerde insanların sevdiklerine dileklerini iletmek için ünlü isimler aracılığı ile video mesajı gönderdikleri platformun ekibine katılan Erkan Petekkaya'nın kazandığı tüm geliri bağışladığı ortaya çıktı.

Kazandığı parayla yardım etti
Alzheimer tedavisi gören annesini yaklaşık 2 yıl önce kaybeden Erkan Petekkaya'nın, platformda kendisinden video isteyen hayranlarından elde edilecek gelirin tamamını, Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışladığı öğrenildi.
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