. Ece Erken faturasına isyan etti!
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Ece Erken faturasına isyan etti!

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Erken, geçtiğimiz ay hesabına bloke konulduğu için isyan etmişti. Erken şimdi de gelen telefona faturasına tepki gösterdi.

Ekleme: 19.05.2022 - 23:15 Güncelleme: 19.05.2022 - 23:18 / Editör: Ozge Selin

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), 27 Ocak tarihinde Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken, şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışıyor.


Bir süredir içine kapanan sadece sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda eşi Mahmutyazıcıoğlu ile pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

"HER FOTOĞRAFTA ÖYLE SARILMIŞIZ Kİ"

Ece Erken, eşiyle sarıldığı fotoğrafa; "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım. İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

Ece Erken gelen telefon faturasına isyan etti: Kira gibisiniz
Geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü kutlayan ve sosyal medya hesabından haftalar sonra yüzünün güldüğü fotoğrafları paylaşan Ece Erken, yaşadığı bir olayla adeta çıldırdı.

"BİR BAKTIM BANKA HESABIMA BLOKE GELMİŞ"

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘Abi' diyen, peşinde gezen 'Param yok, bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.

"EŞİM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, 'Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim.’ ifadelerini kullandı.

TELEFON FATURASI BORCUNA İSYAN ETTİ

Erken, şimdi de Instagram hesabından telefon faturası borcunu paylaştı.1.040 TL'lik telefon faturasını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşarak sitem eden ünlü sunucu, "Kira gibisiniz pes" yorumunu yaptı.
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