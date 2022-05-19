Adriana Lima kırmızı halıda!

Sekiz aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Brezilyalı model Adriana Lima, 'Top Gun: Maverick' filminin 75'inci Cannes Film Festivali kapsamındaki galasına katıldı. Tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken Lima, ilerleyen hamileliğine rağmen karın kaslarının bir kez daha belli olmasıyla da adından söz ettirdi.



Eski Victoria's Secret meleklerinden Adriana Lima, sekiz ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı.





SESSİZ KALDI



Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilk kez geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78'inci Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı. O günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü.



Adriana Lima'nın karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı. Ancak ünlü model, hakkında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini korumuştu.



ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK



Tüm bunların ardından Brezilyalı model, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurmuştu. Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise 'hamile' kelimesi görülmüştü.



BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DUYURDU



Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Lima'nın bebeğinin cinsiyeti de belli olmuş; ünlü isim, sevgilisi ile birlikte cinsiyet partisi düzenlemişti. Çocukları ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.



Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansımıştı. Adriana Lima'nın gönderisine, hayranları tarafından adeta beğeni ve yorum yağdırılmıştı.





BÜYÜYEN KARNINA RAĞMEN KASLARINI KAYBETMEDİ



Adriana Lima, sonraki günlerde ise Alexander Wang'ın defilesinde yürümüştü. Model, uzun çizmelerle tamamladığı siyah bir tasarımı tanıtmıştı. Ünlü isim, karın kısmı açık olan kıyafetle giderek büyüyen karnını da gözler önüne sermişti.



Adriana Lima'nın görüntüsündeki dikkat çeken bir ayrıntı da, hamileliğine rağmen kaybetmediği karın kasları olmuştu. Formunu korumak için yıllardır spor yapan Lima'nın, bu süreçte bile karın kaslarının bozulmadığı görülmüş; yıldızın kasları sosyal medyayı sallamıştı.



GALAYA KATILDI



40 yaşındaki hamile model, günlerce magazin gündeminde kalan defileden sonra, son olarak 'Top Gun: Maverick' filminin 75'inci Cannes Film Festivali'nde yapılan galasına katıldı.



Lima, sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte uzun, bacak ve göbek dekolteli siyah elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Ünlü çift, birlikte uzun bir süre kameralara poz verdi.



Adriana Lima'nın olay olan karın kasları, ünlü bir markaya ait olan ve büyüyen karnını gözler önüne seren elbisesinden de belli olarak, hayranları tarafından çok konuşuldu.



Güzelliğiyle ve tarzıyla geceye damga vuran isimlerden biri olan Adriana Lima, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.



İKİ ÇOCUK ANNESİ



Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modellerinden olan ve 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrılan Lima'nın, 2009'da nikah masasına oturduğu Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten Sienna ve Valentina adında iki tane kızı olmuştu.



Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmemiş; o dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.