. Usta oyuncudan nostaljik paylaşım!
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Beyaz Gazete
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Usta oyuncudan nostaljik paylaşım!

Usta oyuncu Selda Alkor, 1965 yılında çekilen "İnatçı Gelin" filminin setinden paylaşımda bulundu. Sapanca'da çekilen Münir Özkul ve yönetmen Sırrı Gültekin ile fotoğrafını paylaşan Selda Alkor, "Rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 18.05.2022 - 10:31 Güncelleme: 18.05.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan günümüzde de oyunculuğa ara vermeden devam eden Selda Alkor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Selda Alkor, adından söz ettirdi.

Sapanca'da 1965 yılında çekilen "İnatçı Gelin" filminin setinden Münir Özkul ve yönetmen Sırrı Gültekin ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Selda Alkor, takipçilerinin beğenisine sundu.

"RAHMETLE ANIYORUM, YÖNETMEN SIRRI GÜLTEKİN VE MÜNİR ÖZKUL'U"

Siyah-beyaz paylaşım yaptığı kareye Alkor, "Elime 'İnatçı Gelin' filminden kamera arkası bir kare geçti. Rahmetle anıyorum, yönetmen Sırrı Gültekin ve Münir Özkul'u... Sapanca." notunu düştü.
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