. Ünlü YouTuber Sebile Ölmez'den yapımcısına dava!
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Ünlü YouTuber Sebile Ölmez'den yapımcısına dava!

Fenomen Sebile Ölmez 2020 yılında ‘Kuaförüm sensin’ adlı televizyon programında jüri üyeliği için bir yıllık sözleşme imzaladı. Reytingler istenilen seviyeye ulaşmayınca yapım şirketi jüri değişikliğine gitti. Sözleşmesi erken feshedildiğini ileri süren Sebile Ölmez yapım şirketine dava açtı. Ünlü fenomenin katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi.

Ekleme: 18.05.2022 - 12:01 Güncelleme: 18.05.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
YouTube'da 1 Milyonun üzerinde, Instagram'da ise yüzlerce takipçisi bulunan içerik üreticisi fenomen Sebile Ölmez, 2020 yılından 'Kuaförüm Sensin' adlı televizyon programında jüri koltuğunda oturdu. Yaklaşık iki ay jüri üyeliğine devam eden Sebile Ölmez ve yapım şirketi arasında bir yıllık sözleşme bulunuyordu. Sebile Ölmez, iki ayın sonunda programın reytinglerinin beklendiği seviyede gitmediği gerekçesiyle yapım şirketi tarafından sözleşmenin feshedildiğini ileri sürerek dava açtı.

FENOMEN DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sebile Ölmez ve avukatı Özlem Hatice Bakırcı katıldı. Dava kapsamında fenomenin eşi Emre Ölmez, aynı programda jüri üyeliği yapan kuaför Adnan Sertaş ve programın koordinatör tanık olarak dinlendi. Sebile Ölmez'in eşi Emre Ölmez, 'Eşim Sebile bu işi kabul etmek istemedi çünkü icra ettiği meslek bütün zamanını alıyordu. Ancak yapımcı şirket fazla ısrarda ederek kendisinin programa değer katacağını söylediler. Israr üzerine eşim deneme yapmaya karar verdi. Deneme çekimlerinin yaptığı dönemde kızımız ile ilgilenmesi gerektiği için bıraktı. Bir yıl sonra davalı yapım şirketi tekrardan iletişime geçti yeni proje olduğunu söyleyerek görüşmeye çağırdılar'' dedi.

JÜRİ DEĞİŞİKLİĞİNİ BAŞKASINDAN ÖĞRENDİ

Emre Ölmez ifadesinin devamında ''Pandemi döneminde sözleşme imzalandı. Program sürecinde eşime teklifler geldi fakat kabul etmedi. Jüri üyesi olarak Bülent Ersoy'un dâhil olacağı söylenmiş. Sebile ekibe iddiaları sormuş fakat asılsız olduğu söylenmişler. Makyaj artisti Sebile'yi aradı ve programa jüri üyesi olarak katıldığını Sebile'nin ise ayrıldığını söyledi. Daha sonra Bülent Ersoy'un katıldığını haberlerde gördük. O ana kadar yapım şirketinden herhangi bir açıklama gelmedi. Eşim sete hazırlanırken kendisiyle çalışmayı bıraktığını söylediler'' ifadesinde bulundu.

ÜNLÜ KUAFÖR TANIK OLDU

Sebile Ölmez'in eşinin ifadesinin ardından 'Kuaförüm sensin' programında jüri üyesi olan kuaför Adnan Sertaş tanık olarak dinlendi. Sertaş, ''Programında birlikte jüri üyeliği yaptık. Programda istenilen reyting yakalanmayınca yarışmacılar ve jüri üyeleri değiştiriliyordu. Yapım şirketinden aradılar ve değişiklik yapıldığını söyleyip ayrıldığımızı ilettiler. Sebile'nin sözleşmesi bir yıllıktı. Beni yaklaşık bir ay sonra tekrar çağırdılar iki ay kadar daha çalıştım'' dedi. Program koordinatörü ifadesinde Reyting düşüklüğü olduğu için jüride değişikliğe gidildiğini ve bu kararın üç jüri üyesine bildirildiğini söyledi.
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