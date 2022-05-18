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Beyaz Gazete
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Ünli çift nişanlandı!

Şimdilerde ATV'de yayınlanan 'Destan' adlı dizide başrol oynayan Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift nişanlandıklarını "Dün biraz olaylı geçti diyelim" notunu ekledikleri pozla duyurdu.

Ekleme: 18.05.2022 - 23:49 Güncelleme: 18.05.2022 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, geçtiğimiz eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.


YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

İlişkileri 2020 yazında İzmir Alaçatı'da başlayan çiftten Şahin, Kapadokya'da sevgilisine 'Evet' yanıtını vermişti. Şahin'in dört milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınladığı mutluluk kareleri yaklaşık bir milyon beğeni almış ve yüzlerce tebrik mesajı gelmişti.

'SENİ SEVİYORUM'

Ayrı ülkelerde yaşasalar da mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Cedi Osman, 8 Nisan'da 27 yaşına bastı. Ebru Şahin de sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Güzel oyuncu, Instagram paylaşımına, 'İyi ki güldün. Yeni yaşın hoş gelsin her şeyim. Seni seviyorum' notunu düştü. Müstakbel eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü basketbolcu ise 'İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum' yorumunu yaptı.

ÖNCE ÇEŞME'DE, SONRA AMERİKA'DA DÜĞÜN

Uzun süredir birlikte olan, aşklarını her fırsatta dile getiren Cedi Osman ve Ebru Şahin, dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Düğün için kolları sıvayan çift, haziranda NBA sezonunun bitmesinin ardından nikâh masasına oturacak.

Osman ve Şahin, iki ayrı düğün yapacak. İlki Osman'ın ailesinin yaşadığı ve aşklarının başladığı Çeşme'de yapılacak. İkincisi ise basketbolcunun kariyerini sürdürdüğü Amerika'da olacak.

'ONU GÖRDÜĞÜM GÜN BUNU BİLİYORDUM'

Cedi Osman, daha önce verdiği bir röportajda, Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden şu sözlerle bahsetmişti:

Hayatımdaki en güzel şey. Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel, bir tane. Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM!

Yaz sonu nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Cedi Osman, Ebru Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, Nişan yüzüklerini taktı.

Şahin, haberi Instagram sayfasında 'Dün biraz olaylı geçti' notuyla paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
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