. Tarkan'ın acı kaybı!
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Beyaz Gazete
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Tarkan'ın acı kaybı!

Şarkıcı Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Tarkan, "Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle ifade edemem" dedi.

Ekleme: 18.05.2022 - 23:45 Güncelleme: 18.05.2022 - 23:46 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Yaklaşık iki yıldır Türkiye'ye gelmeyen Tarkan, gözlerden uzak sakin bir yaşamı tercih etmişti.


Ünlü şarkıcı, kızı Liya ile oyun oynadığı anları 'Rolling Stones t-shirt‘ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt'ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte...' notuyla yayınladı. Kenan Doğulu, meslektaşının fotoğrafına 'süpersin' yorumunu yaptı.

ACI HABERLE YIKILDI

Ailesiyle mutlu bir yaşantısı olan şarkıcı Tarkan, öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı. Şarkıcı Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Tarkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak. Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…''

TARKAN DİJİTAL ORTAMDA

Öte yandan Megastar, yatırımlarını artık dijital üzerinden yapmaya başladı. Metaverse'de bir platformda arsa inceleyen Tarkan, vaktinin bir bölümünü, değerlenmekte olan sanal arsalara harcıyor. Ünlü sanatçının, Sarıyer'de kendi yaşadığı evi ve çevresini dijital ortamda satın aldığı iddia edildi.
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