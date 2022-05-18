. Tarkan'ı yıkan ölüm: Ne kadar sarsıldığımı anlatamam!
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Beyaz Gazete
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Tarkan'ı yıkan ölüm: Ne kadar sarsıldığımı anlatamam!

Megastar Tarkan'ı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Tarkan'ın müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Tarkan, "Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle ifade edemem" dedi.

Ekleme: 18.05.2022 - 17:38 Güncelleme: 18.05.2022 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Ailesiyle mutlu bir yaşantısı olan şarkıcı Tarkan, öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı.

Şarkıcı Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tarkan'ı yıkan ölüm: Ne kadar sarsıldığımı anlatamam!

Tarkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…''


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