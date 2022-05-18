. Tarkan'ı yıkan ölüm: Ne kadar sarsıldığımı anlatamam!

Ailesiyle mutlu bir yaşantısı olan şarkıcı Tarkan, öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı.Şarkıcı Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.Tarkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:''20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…''