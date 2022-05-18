Tan Taşçı'dan flaş 'aşk' itirafı!

Tan Taşçı, verdiği konserde yalnızlıktan yakındı. Aşktan yana şansının olmadığını söyleyen Tan Taşçı, en çok mutsuzluk şarkılarının talep edildiğini söyledi.

Tan Taşçı, dün akşam İstanbullu dinleyicisiyle buluştu. Şarkılarına ara verdiği anlarda dinleyicisi ile sohbet eden Tan Taşçı mutsuz bir adam olduğunu söyledi. Ünlü isim, "Aşktan yana yüzüm gülmedi" itirafında bulundu.



Yaptığı romantik şarkılar ile milyonların kalbine dokunan Tan Taşçı, 'Ben Her Bahar Mutsuzum' şarkısından önce, "Burada mutsuzluk şarkıları söylüyorum. En çok bu talep alıyor. Demek ki mutsuzuz." dedi.



"AŞKTAN YANA ŞANSLI OLSAYDIM..."



Taşçı, "Aşktan yana şanslı olsaydım bu şarkıları yazamazdım. Sahnede mutlu şarkılar söylesem pek de samimi olmaz. Mutsuzken mutluyum ben aslında" dedi.