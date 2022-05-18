Sinem Kobal taburcu oldu!

Geçtiğimiz pazartesi günü doğum yaparak ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Sinem Kobal, bugün hastaneden taburcu oldu. Kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce poz veren ikiliden İmirzalıoğlu, eşiyle birlikte doğuma girdiğini söylerken, bebeğin kime benzediğini de açıkladı. Kobal, geçirdiği hastalık nedeniyle hastaneden geç taburcu olduğunu söyledi.

Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Bebeklerinin doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan ve geçtiğimiz gün "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız" diyen oyuncu çiftin kısa süre sonra bir kızları daha olacağı ortaya çıkmıştı.





KARNI BURNUNDA POZUNU PAYLAŞTI



Anneler Günü'nde sürpriz bir paylaşım yapan Sinem Kobal, doğuma günler kala yeşil elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Güzelliğiyle hayran bırakan Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.



SİYAH-BEYAZ AİLE POZU



Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta eşi ve kızıyla yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafı da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.



İKİNCİ KEZ ANNE-BABA OLDULAR



Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, ikinci kez anne-baba oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü bir kızları daha olan çift, sabah 06:00 sularında dünyaya gelen bebeklerine 'Leyla' adını verdi.



HASTANEDEN TABURCU OLDU



İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Sinem Kobal bugün kaldığı hastaneden taburcu oldu. İlk doğumda olduğu gibi yine normal doğum yaparak kızı Leyla'yı dünyaya getiren Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile objektiflere mutluluk pozu verdi. Çiftin, kaldıkları hastane odasında kendilerini ziyarete gelen misafirleri ve basın mensupları için hatıra olarak üzerinde minik kızları Leyla'nın adının yazılı olduğu çikolata ile bardakta mum hediye ettikleri görüldü.



"ORTA KULAK İLTİHABI OLDUM"



Kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce poz veren ikiliden Kobal şöyle konuştu:



Şükür Leylamız da biz de iyiyiz. Ben biraz fazla kaldım hastanede çünkü orta kulak iltihabı oldum, bu arada doğum başladı ve tedaviye devam ettik, o yüzden biraz yorgunum. Normal doğum yaptım, kızımıza kavuştuk. 3 kilo 150 gram, 48 cm boyunda, sağlıklı çok şükür.



"İSMİ GİBİ SİYAH SAÇLI KIZ OLDU"



Kenan İmirzalıoğlu, eşiyle birlikte doğuma girdiklerini ve kızları Leyla'nın bu kez kendisine benzediğini söyleyip, "Annesi ilk günden beri ona izah edip, 'Kardeşin gelecek' diyordu zaten. Kaynaşacaklar tabii. Bu kez sanırım bana benziyor, ismi gibi siyah saçlı bir kız oldu" dedi.