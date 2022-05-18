Sıla Türkoğlu Emanet'te oynamadı! Yapım şirketi dava açtı!

Sıla Türkoğlu başrol olarak yer aldığı Emanet dizisinin sezon finali çekimlerine katılamaması nedeniyle yerine dublör getirildi. Sıla Türkoğlu'nun hamlesinin ardından yapım şirketi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Kanal 7'nin en sevilen yapımlarından olan Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığı ve sezon finali çekimlerinde dublör kullanıldığı iddiası magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Yapım şirketi sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı.



Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu hakkında yazılı açıklama yapan yapım şirketi, şu ifadelere yer verdi:



"Dizimizin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, üçüncü sezon dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş, sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi tarafımızca uygun görülmemiştir. Oyuncumuz, çekimlerin son haftasında avukatı aracılığıyla sözleşmesinin hemen feshedilmesini, aksi halde sete çıkmayacağını tarafımıza iletmiştir. Sözleşmesi devam ettiği için bu talep de tarafımızca reddedilmiştir. Ne yazık ki oyuncumuz Sıla Türkoğlu, sezon finali çekimlerine katılmamış, finalin dublörle tamamlanmasına yol açmıştır. Oyuncu ayrıca, yapımdan talep edilen yeni sezonun teaser çekimlerine de katılmayıp şirketimizle iletişimini tamamen kesmiştir. Meslek ilkeleri ve evrensel etik kuralları ile bağdaşmayan bu tutum, bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına sokmuştur.



Yurt içi ve yurt dışında sayıları milyonları aşan izleyicilerimizi, yayıncı kanalımız Kanal 7'yi, bu yolculukta eşlik eden dağıtımcı şirket ile yurt dışındaki yayıncı kanallarımızı, davranışları ile mağdur eden oyuncumuzun sebebiyet verdiği bu durumdan dolayı özellikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesile ile, oyuncumuzun tüm bu hukuka aykırı davranışları, tarafımızca ve hukuk ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir. Varılacak sonuç doğrultusunda gerekli tüm yasal yollara başvuracağımızı; yurt içi ve yurt dışındaki değerli izleyicilerimize, yayıncı kanalımıza ve yurt dışındaki yayıncı muhataplarımıza duyururuz. Son olarak; şartlar ne olursa olsun yaklaşık 120 kişilik büyük bir ekibin özveri ile hayat verdiği Emanet yolculuğunu, elimizden gelenin en iyisini yaparak sürdürme kararlılığında olduğumuzu da tüm samimiyetimizle belirtmek isteriz."